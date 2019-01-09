Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?
İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Sahil Güvenlik Komutanlığı kurbağa adam, serdümen, şoför, telsizci, aşçı ve elektrikçi gibi farklı branşlarda uzman erbaş alımı yapacak. Alım yapılacak her branş için farklı başvuru şartları belirlendi. Başvuruların tamamlanmasının ardından yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri açıklanacak. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitiyor?
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden uzman erbaş alımı ilanı yayımladı. Söz konusu ilanla ilgili başvurular yakın zaman önce başladı. Henüz ilana başvuru yapmayan vatandaşlar, başvuru şartlarını ve diğer detayları sorguluyor. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı hakkında detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için süreç başladı. Askerlik görevini yerine getirmiş ve getiriyor olan adayların başvuruda bulunabileceği Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için müracaat tarihi 7 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'da başlayan başvurular, 17 Ocak tarihinde sona erecek.
UZMAN ERBAŞ ALIM KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular sadece www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet adresinden istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Başvuru Sayfası’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.
Doldurulan/beyan edilen bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir (Atamaları yapılmış olsa dâhi).
Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar bu şifreyle başvuru süresince “Aday Girişi” kısmından sisteme giriş yaparak bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde uzman çavuş olarak görev almak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekecek. İşte, o şartlar;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
En az lise mezunu olmak,
2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların Sayfa-2 Madde-4’ü incelemeleri gerekmektedir.),
Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak
Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (07 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-14’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin
“Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.
Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),
Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak),
En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).
BAŞVURU YAPILACAK BRANŞLAR VE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
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