Sahil Güvenlik Komutanlığı 74 personel alımı yapacak… Başvurular nasıl yapılacak?

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden dört farklı personel alımı ilanı yayımladı. Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı'nda görevlendirmek üzere 18 personel alımı yapacak. Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı yayımladığı ilanında 20 işçi alımı yapacağını duyurdu. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı 31 personel alımı yapacağını ilan ederken Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı 5 kamu personeli istihdamı sağlayacak.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri veye internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları 28 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında devam edecek.

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Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı başvuru detayları için TIKLAYINIZ

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı başvuru detayları içinTIKLAYINIZ

Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı başvuru detayları için TIKLAYINIZ