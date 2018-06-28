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    Sahil Güvenlik Komutanlığı 74 personel alımı yapacak… Başvurular nasıl yapılacak?

    Hürriyet Haber
    28.06.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası aracılığıyla personel alımı yapacağını duyurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ilanına göre, Onarım Destek Komutanlığı ve Boğazlar Komutanlığı, 74 personel alımı yapılacak. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden dört farklı personel alımı ilanı yayımladı. Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı'nda görevlendirmek üzere 18 personel alımı yapacak. Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı yayımladığı ilanında 20 işçi alımı yapacağını duyurdu. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı 31 personel alımı yapacağını ilan ederken Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı 5 kamu personeli istihdamı sağlayacak.

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri veye internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları 28 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında devam edecek.

    Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı başvuru detayları için TIKLAYINIZ

    Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı başvuru detayları için TIKLAYINIZ

    Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı başvuru detayları içinTIKLAYINIZ

    Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı başvuru detayları için TIKLAYINIZ

    Etiketler: son dakika , haberler
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