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    Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 personel alımı yapacak

    Hürriyet Haber
    14.07.2018 - 10:34 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi adresinden yapılan duyuruda, branş dağılımı ve başvuru sürecinin detayları yer alıyor. İşte Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 akademik personel alımı duyurusu hakkındaki o açıklama!

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden akademik personel alımı için ilan yayımladı. İlana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi, farklı branşlarda 257 akademik personel alımı yapacak. İşte, ilanda yer alan detaylar!

    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

    Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde SUAM kadroları için Rektörlüğümüze diğer kadrolar için ise ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

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    Etiketler: Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel , içerikhaber
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