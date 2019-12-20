Sağlık Bakanlığı uzman yardımcısı alacak! Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı'na alıncak 24 sağlık uzman yardımcısı için takvim netleşti. KPSS şartının arandığı ilana başvuru yapabilmek için belirlenen şartları taşımak gerekiyor. İşte, Sağlık Bakanlığı uzman yardımcısı alımının ayrıntıları...

Başvurular 15 Ocak Çarşamba günü başlayıp 27 Ocak Pazartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

Adaylar başvurularını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "www.yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde bulunan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Başvuruda bulunacak adayların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mimar, Biyoloji, Kimya ve İstatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) her bir grup için belirtilen puan türünde asgari 70 puan almış olması ve Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması şartları aranıyor.

Yarışma sınavı tek aşamalı olarak sözlü sınav şeklinde olacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

Yarışma sınavına girenlerin nihai başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılacak. Sınav sonucu "www.yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.