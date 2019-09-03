Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 29 bin personel alımına ilişkin, ilk atama sonuçlarının tamamlanması sonrası gözler bir sonraki sürece çevrildi. Ağustos atamasında 12 bin personelin farklı branşlara yerleşmesiyle, adaylar, diğer alımların ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, o konuya dair bilgiler.
Sağlık Bakanlığı personel alımlarında açıklanan kontenjanlara 2 bin 243 ortaöğretim, 2 bin 592 ön lisans ve 7 bin 165 lisans düzeyi olmak üzere toplam 12 bin personelin yerleştirmesi sağlandı. 17 bin sağlık personeli alımının daha yapılacağı ilan kapsamında gözler sürecin ikinci etabına çevrildi. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımları hakkında detaylar.
PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söylemişti.
Ağustos ataması tamamlandı, diğer personel alımına ilişkin detayların da eylül ayının son günleri netleşeceği tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
12 BİN PERSONEL ATAMASI YAPILDI
KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'i lisans, 2 bin 592'si ön lisans, 2 bin 243'ü de ortaöğretim mezunları arasından alındı.
6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda atama yapıldı.
Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli sağlık personelinin 10 binini yataklı tedavi kurumlarında, binini temel sağlık hizmetlerinde, binini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle