Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığı 2019 yılı 3. dönem atama kurası tarihleri açıklandı. Buna göre, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri noter tarafından bilgisayar ortamında yapılacak. Peki, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.
Sağlık Bakanlığı tarafından atanacak bazı sağlık personelinin atama kuralarına yönelik detaylar araştırılırken, konuyla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre, 23 Ekim tarihinde başlayan başvurular, belirlenen süre sonra tamamlanacak. Başvuracak adaylar ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 10 tercih yapabileceklerdir. Peki, başvuru şartları neler? İşte, Sağlık Bakanlığı atama kuraları hakkında detaylar.
KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.
Kura başvuruları, 23 - 30 Ekim 2019 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
KURAYA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NELER?
1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
3. İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
5. Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 30 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
7. Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; tercih formu ile birlikte mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.)
8. 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.
9. Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, başvuru formu imzasız olan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
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