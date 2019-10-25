Sağlık Bakanı Koca: Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık Bakanı Koca: Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak
GeriGündem Sağlık Bakanı Koca: Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
25.10.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca: Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık Bakanı Koca: Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak

Sağlık Bakanı Koca, "Onarım ve altyapı çalışmaları kademeli olarak tamamlandıktan sonra Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak." dedi.

Sağlık Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristlerin kaçarken yaktıkları hastanenin onarımı için çalışmalara başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onarım ve altyapı çalışmaları sonrası hastanenin 75 yataklı olarak hizmete sunulacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK terör örgütünün bölgeden kaçarken yaktığı Tel Abyad Hastanesinin tadilatı ve tekrar kullanıma açılması için gerekli talimatı verdiğini bildirdi. Hafta başında sınır hattındaki hastaneleri ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı'nda özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlatan Koca, bu ziyaret sırasında Tel Abyad Hastanesi hakkında da detaylı bilgi aldıklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı sayesinde bölge terörden temizlenirken örgütün sivillere verdiği zararın da gün yüzüne çıktığını ifade eden Bakan Koca, şunları söyledi: 

"YPG/PKK, bölgeyi işgal ettikten sonra Tel Abyad Hastanesini iki bölüme ayırmış. Hastanenin üçte ikisi terör örgütü militanlarının tedavilerine ayrılarak bu bölüme sivillerin girişi yasaklanmış. Örgüt çekilirken hastanenin bölge halkının kullanımına ayrılan kısmını, laboratuvarını, ameliyathaneleri, kadın doğum ve cerrahi servislerini ateşe vererek kullanılmaz hale getirdi. Bununla da kalmayıp hastanenin elektrik, oksijen, su ve tıbbi gaz tertibatını tahrip etti. Tıbbi cihaz ve malzemelerin büyük kısmını kaçıran örgüt mensupları, yanlarında taşıyamadıkları cihaz ve malzemeleri ise yakarak tahrip etti. Bugün hem Tel Abyad'a hem Rasulayn'a Bakanlığımızın mobil hastanelerini gönderiyoruz. Tel Abyad Hastanesinin bahçesinde ve nispeten az hasarlı kısımlarında da gerekli donanımı sağlayarak kısa süre içinde sağlık hizmeti vermeye başlayacağız."

Hastanenin yakılarak kullanılamaz hale getirilen bölümleri için Bakanlık olarak tadilat planlarını hazırladıklarını açıklayan Fahrettin Koca, "Onarım ve altyapı çalışmaları kademeli olarak tamamlandıktan sonra Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak." dedi.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle