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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.09.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Sağanak, göletteki balıklara 'can suyu' oldu

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Sağanak, göletteki balıklara 'can suyu' oldu

Kırklareli'nde etkili sağanak, suyunun çekilmesi sonrası binlerce balığın telef olduğu, kalanların da aynı tehlikeyle karşı karşıya kaldığı göletteki su seviyesini yükseltti. Köy muhtarı Şevket Filiz, "Bugün de balıkların imdadına yağmur yetişti. Balıkların yüzmeye başladıklarını gördük" dedi.

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  • Sağanak, göletteki balıklara can suyu oldu
  • Sağanak, göletteki balıklara can suyu oldu
  • Sağanak, göletteki balıklara can suyu oldu
  • Sağanak, göletteki balıklara can suyu oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu Köyü'ndeki göletten tarlaların sulanması nedeniyle 7 gün önce su çekilmeye başlamıştı.  Suyun dip seviyelere inmesi nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri 3 gün önce başlattıkları çalışmalarına, sağanak nedeniyle ara verdi.  Ekipler, 3 gün boyunca tankerlerle gölete 250 ton su bıraktı.

Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak, gölette telef olmak üzere olan balıklara "can suyu" oldu. Göletteki su seviyesinin arttığı, oksijen almakta zorlanan balıkların yüzmeye başladığı görüldü.  Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri de gölette incelemelerde bulundu.

"Su seviyesi artıyor"

Köy muhtarı Şevket Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruma noktasına gelen ve birçok balığın telef olduğu göletin su seviyesinde sağanak ile atış yaşandığını söyledi.

Yağış nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade eden Filiz, şöyle konuştu:
"Tek umudumuz yağmurdu o da Allah'a şükür oldu. Sağanak ile gölette ölmek üzere olan çok sayıda balık kurtuldu. İl Özel İdaresi ekipleri geçtiğimiz günlerde balıklara can suyu verdi. Bugün de balıkların imdadına yağmur yetişti. Şu anda balıkların yüzmeye başladıklarını gördük. Çok sayıda balık kurtuldu. Su seviyesi balıkların yaşaması için şu anda yeterli. Göletteki su seviyesi balıkların yaşayabileceği düzeye geldi."

Göletteki sular çekildikçe telef olan balık sayısı artıyor
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Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle su taşınıyor
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