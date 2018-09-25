Safer ayı ne zaman? Safer ayında nasıl ibadet edilmeli?
Safer ayı ne zaman sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Hicri aylardan biri olan safer ayı için çok az bir zaman kaldı. Peki, safer ayı ne zaman? Safer ayında nasıl ibadet edilmeli?
Safer Ayı ne zaman sorusunun yanıtı yüz binlerce vatandaş tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Safer Ayı hicri takvimin ikinci ayıdır. Mübarek Muharrem Ayı'ndan sonra gelen Safer Ayı'nda vatandaşlar hangi ibadetler yapacaklarını merak ediyor. Peki, safer ayı ne zaman? Safer ayında nasıl ibadet edilmeli?
SAFER AYI NE ZAMAN?
Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür. 2018 yılı Safer ayı 10 Ekim 2018 tarihinde başlayacak ve 9 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.
SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)
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