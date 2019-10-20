Safer ayı ne zaman bitecek?
Hicri aylardan biri olan safer ayının biteceği tarih için araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar, bu ayın ne zaman biteceğini araştırırken bir yandan da bu aya özel ibadet şekli olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Safer ayı ne zaman bitecek?
'2019 safer ayı ne zaman bitecek?' sorusu çok sayıda Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak duanın makbul olduğu biliniyor. İşte, safer ayı hakkında merak edilen ayrıntılar...
Hicri aylardan biri olan safer ayı 30 Eylül'de idrak edilmeye başlandı.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 28 Ekim 2019 tarihine denk gelecek.
Bu bilgiler ışığında safer ayının ilk çarşamba günü bu yıl 2 Ekim'de idrak edilirken, son çarşamba günü ise 23 Ekim'de idrak edilecek.
SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)
SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.
Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).
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