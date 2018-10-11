Safer ayı başladı! Safer ayında neler yapılır?
Muharrem ayının bitmesiyle birlikte Safer ayı idrak edilmeye başladı. Hicri Takvime göre ikinci sırada yer alan Safer ayında neler yapılması gerektiğini merak eden vatandaşlar, Safer ayında yapılacak özel bir ibadet olup olmadığını internette araştırıyor. Peki, Safer ayında neler yapılır? Safer ayı ibadetleri neler?
Safer ayı 10 Ekim'de idrak edilmeye başladı. 9 Kasım'a kadar devam edecek Safer ayını ibadet yaparak ve dua ederek geçirmek isteyen vatandaşlar bu ayda neler yapılması gerektiğini sorguluyor. İşte, Safer ayı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...
Hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan Safer ayında, özellikle de bu ayın ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür. Ancak Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı.
Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır. Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)
SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).
SAFER'DEN SONRA HANGİ AY VAR?
Hicri takvime göre Safer ayının ardından gelen ay Rebiülevvel ayıdır. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.
Süleyman Çelebi’nin mevlidinde bu tarih şöyle zikredilir: “ol Rebiulevvel ayın nicesi-on ikinci gice isneyn gicesi”. Bu ay içerisinde, bilhassa on ikinci gecesinde ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak, Resulullah (S.A.V)’in doğum sevinci canlı tutulmaya çalışılır.
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