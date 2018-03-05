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    Sadece bir gün evli kaldı... Yaşadıkları akıl almaz

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:

    Nikâhtan sonra yüz yüze gelmediği eşinden gelen boşanma tebligatı ile büyük şok yaşayan genç, mahkemede bir kez daha yıkıldı. Bir gün evli kaldığı eşine ayda 500 lira nafaka ödemesine karar verildi.

    AKILLARA durgunluk veren olay İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki Atakan Varlı 2015 yılında Kübra isimli bir kadınla tanıştı ve ikili, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Önce nişan yapıldı, aileler tanıştı ve nikâh kıyıldı. Tekirdağ Çorlu'da düğün yapılacaktı ama nikâhtan sonra genç çift yüz yüze bile görüşemedi. Bir hafta sonra ise gencin eline boşanma tebligatı ulaştı. 

    Kendini bir anda mahkemede bulan genç, verilen kararla ikinci kez yıkıldı. Bir gün evli kaldığı ve en son nikâhta gördüğü eşine ayda 500 lira nafaka ödemesine karar verildi. İddiaya göre, kayınpederi ise 100 bin lirasını çaldı.

    'BENİ ALDATTIĞINI GÖRDÜM'

    Nikâhtan sonra eşini hiç görmediğini söyleyen Varlı, "Nikâhtan sonra kızı hiç görmedim. Araştırmaya başladım, beni aldattığını gördüm. Benimle nikâhlı olduğu halde farklı erkeklerle konuşmalarını yakaladım. Düşünün, bir gün evli kaldım, ikinci günü çekti gitti. Nikâhı kıydıktan sonra hiç görmedim. Üstüme icralar gelmeye başladı. Babasından ev alacaktım, babasına yüz bin lira para verdim. Babasından da haber yok, kızdan da haber yok. Buna istinaden üç yıldır nafaka ödüyorum" diye iddia etti.

    Etiketler: aldatma , nafaka isyanı , son dakika
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