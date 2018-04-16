Şaban ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayında nasıl ibadet edilir?

Şaban ayı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İbadetlerin edileceği, oruçların tutulacağı bu mübarek ayda vatandaşlar camilere akın edecek. İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu Şaban ayının ne zaman geleceğini ve Şaban ayında nasıl ibadet edeceklerini merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. İşte, Şaban ayının başlangıç tarihi ve Şaban ayının önemi hakkında merak edilen detaylar...

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2018 yılında Şaban ayının başlayacağı gün belli oldu. Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2018 Şaban ayı bu yıl miladi takvime göre 17 Nisan Salı günü başlayacak ve bu mübarek ay içinde 30 Nisan 2018 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek.

ŞABAN AYI'NIN FAZİLETİ

Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı bu yıl da Müslümanlar tarafından hasretle bekleniyor, bu ay içinde Berat Kandili idrak ediliyor. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır. Berat kelimesi “el-berae” kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak, kişinin bir yükümlülükten kurtulması demektir. Müslümanların bu gece Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yüklerinden kurtuluşa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denilmiştir. Bu gecenin dört adı vardır. “Mübarek Gece”,“Berae Gecesi”, “Sakk Gecesi” (Belge ve senet), ve "Rahmet Gecesi".

Üç aylar diye bilinen Recep Şaban ve Ramazan aylarının dinimizde ayrı bir değeri ve önemi vardır. Bu aylar içerisinde dört adet Kandil gecesi bulunmaktadır. Bu da bize bu ayların önemi anlatmaktadır. Bu ayların ikincisi mübarek Şaban ayıdır.

Peygamber (sav) Efendimiz, “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu’l-Hafa,2 / 9.) Receb ayı geldiği zaman da “Allahım! Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. (Müsned,1 / 259) Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur’ân ayı olan Ramazan’dan dolayı idi.

ŞABAN AYI ORUCU

Vatandaşların Şaban ayı hakkında merak ettiği bir diğer husus ise, Şaban ayında oruç tutulup tutulmayacağı. Hz. Enes’in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler: "Ya Resulallah, Ramazan’dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır? Bu soruya Peygamberimiz (sav): "Ramazan’ıtazim için (Ramazan hürmetine) Şâban’ da tutulan oruçtur" cevabını verirler. (Tirmizi, Zekat.28.)

Zeyd oğlu Üsame (ra), şöyle anlatıyor: "Yâ Resulallah! Sizin Şaban ayında tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu göremiyorum" dediğimde, Peygamber (sav) şöyle buyururlar: "Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. BU nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim." (Nesai, Savm, 70.)

Hz. Aişe (ra) Validemiz, Peygamber (sav) Efendimizin Şaban ayındaki orucunu şöyle anlatıyor: "Resulullah öyle oruç tutuyordu ki, hatta biz, orucu hiç bırakmayacak diyorduk. Bazen de uzun süre oruç tutmayı bırakıyordu ki, biz bu ay hiç oruç tutmayacak diyorduk. Resulullah (sav) ın Ramazan ayından başka bir ayı tamamen oruç tuttuğunu görmedim. Şaban ayından daha fazla oruç tuttuğunu da görmedim" (Buhari, Savm,51.)