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    Sabaha karşı Sapanca Gölü kıyısındaki yerler yandı. Korkunç şüphe...

    İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya) (DHA)
    30.06.2018 - 08:22 | Son Güncelleme:

    SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde göl kıyısında bulunan yan yana 10 kafeterya, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Aynı bölgede bir ev ve işyerinde çıkan yangınlar da söndürülürken, kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.

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    • Sapanca Gölü kıyısındaki işyerleri yandı
    • Sapanca Gölü kıyısındaki işyerleri yandı
    • Sapanca Gölü kıyısındaki işyerleri yandı
    • Sapanca Gölü kıyısındaki işyerleri yandı

    Sapanca Gölü kıyısında bulunan kafeteryalarda, bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yan yana olan tek katlı yapılar, alev alev yandı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    10 iş yeri kullanılmaz hale gelirken, aynı bölgede bulunan Sanat Sokağı’ndaki bir işyerinin tentesi ile boş bir evde de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, her iki yangına da müdahale ederek söndürdü.

    Sabaha karşı Sapanca Gölü kıyısındaki yerler yandı. Korkunç şüphe...Sapanca Kaymakamı Ali Ada ve Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

    Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu, ancak büyük bir zarar olduğunu belirterek, aynı bölgede Sanat Sokağı’nda da bir iş yerini yakma teşebbüsünde bulunulduğunu, 100 metre ilerisinde de bir evde yangın çıktığını, emniyet ve itfaiyenin incelemelerini yaptığını, kundaklamaya yönelik göstergeler olduğunu söyledi.

    Polis olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaparken, güvenlik kamerası kayıtları da incelenmeye alındı.

    Sabaha karşı Sapanca Gölü kıyısındaki yerler yandı. Korkunç şüphe...

    Etiketler: Sapanca Gölü , kundaklama şüphesi , son dakika , haberler
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