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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)
14.02.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Sabah iş yerine gelince şaşkına döndü!

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Sabah iş yerine gelince şaşkına döndü!

İstanbul Sultangazi'de bir gümüşçü dükkanının duvarını delerek içeri giren kişi yada kişiler 100 bin TL değerinde gümüşü çalarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açan dükkan sahibi gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. 

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  • Duvarı delerek 100 bin liralık gümüş takı çaldılar
  • Duvarı delerek 100 bin liralık gümüş takı çaldılar
  • Duvarı delerek 100 bin liralık gümüş takı çaldılar
  • Duvarı delerek 100 bin liralık gümüş takı çaldılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir gümüşçü dükkanında yaşandı. Dükkanın arka kısmında devam eden inşaat çalışmasını fırsat bilen kişi yada kişiler, dükkanın duvarını delerek içeri girdi. Sevgililer Günü nedeniyle yüklü miktarda gümüş bulunan dükkana duvarı delerek giren kişi yada kişiler 100 bin TL değerindeki gümüş ve bir adet oyuncak araba çalarak kayıplara karıştı. 

"ORTALAMA 100 BİN TL BİR ZARARIMIZ VAR"

Sabah işyerini açan Özbey Yılmaz, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Dükkan duvarının yaklaşık 50 santimetre çapında delindiğini fark eden Yılmaz, durumu polis ekiplerine bildirdi. 

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan iş yeri sahibi Özbey Yılmaz, "Sabah dükkanımızı açtığımızda mallarımızın olmadığını, her tarafın darmadağın olduğunu gördük. Dükkanın biraz ilerisine geldik. Yan inşaattan dolayı duvarı delip öyle içeri girdiklerini fark ettik. Şaşkın haldeyiz. Zararımız büyük. Ortalama 100 bin TL bir zararımız var. Daha önce böyle bir şey ile karşılamadık. O yüzden baya bir şaşkınız. 

Sevililer Günü'ne hazırlandığımız için borçlanarak tezgahımıza gümüş ürünlerinden oluşan mal koyduk. Tezgahlarımızda ne var, ne yoksa götürmüşler. Bir tane de oyuncak araba çalınmış.

Sevgililer Günü'ne özel tüm ürünlerimiz aşağı yukarı çalındı. Eksikliklerimizi tekrar tedarik ettik ki, Sevgililer Günü'ne başlayalım. Sevgililer Günü dolayısıyla şu anda dükkanımızda bulunan tüm ürünleri satsak da zararımızı karşılamamız mümkün değil. İnşallah bunu yapanlar, en kısa zamanda adaletin karşısına çıkar. Bizim de mağduriyetimiz giderilir" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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