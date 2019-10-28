Saatler geriye alınacak mı? İleri saat uygulamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Avrupa ülkelerinde kış saati uygulaması başladı. Kış saati uygulaması kapsamında bazı ülkelerde saatler 1 saat geri alındı. Bazı akıllı telefonların otomatik olarak saatleri geri alması, Türkiye’deki vatandaşların kafasında soru işaretlerine neden oldu. Peki, bu yıl saatler geriye alınacak mı?
2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son vermişti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.
Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.
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