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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sevil ERKUŞ
22.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Saat 22.00’den sonra 120 km’nin kontrolü Türkiye’de

Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Saat 22.00’den sonra 120 km’nin kontrolü Türkiye’de

- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve destek verdiği Suriye Milli Ordusu’nun Fırat’ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik başlattığı harekâtın 9’uncu gününde ABD’yle varılan 120 saatlik mutabakat süresinin dolmasına saatler kaldı. Teröristler verilen süre içinde Resulayn ve Tel Abyad’ı boşalttığında 120 kilometrelik hattın kontrolü Türkiye’ye geçecek. Bölgeden ayrılmayan teröristler için ise operasyon düzenlenecek.

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde, terör örgütü PKK/YPG’nin çekilmesi için verilen süre bu akşam saat 22.00’de doluyor. Bu saatten sonra Türkiye sınırında 120 kilometrelik alanda ‘güvenli bölge’ oluşturulacak. Hürriyet’e bilgi veren güvenlik kaynakları, 120 saatlik mutabakatın uzatılmayacağını belirterek, “Saat 22.00’de iş biter. Hâlâ bölgede terörist varsa onlar etkisiz hale getirilir” mesajı verdi.

Amerikan yönetimiyle mutabakata göre şimdiye kadar bölgeden 125 aracın çıktığını belirten kaynaklar, PKK/YPG’lilerin Haseke yönüne ilerlediğini belirtti. PKK/YPG’lilerin bir kısmının Barış Pınarı harekâtı sırasında etkisiz hale getirildiğini belirten kaynaklar, örgüt yöneticileri başta olmak üzere bir kısmının ilk günlerde bölgeden çekildiğini, kesin olmayan rakamlara göre 1000’in üzerinde teröristin bölgeyi terk ettiğini, 40’tan fazla PKK/YPG’linin de teslim olduğunu ifade etti.

650 DEAŞ’LIYI BIRAKMIŞLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır bölgesini kontrol altına almasının ardından hudut hattı boyunca uzanan betonarme yapıda mevziler tespit edildi. Kaynaklar, bu mevziler arasında 1-2 kilometreyi bulan tüneller olduğunu, PKK/YPG’nin silah ve mühimmat aktarmak için bu tünelleri kullandığını kaydetti. Şehir içinde ise evden eve tüneller tespit edildi. PKK/YPG’nin çekilirken Tel Abyad’daki hapishaneyi boşaltarak yaklaşık 650 DEAŞ’lıyı serbest bıraktığı, Tel Abyad hastanesinin de yakılarak tahrip edildiği ifade edildi.

İLERİ ÜS BÖLGELERİ KURULACAK

Bölgedeki çekilmeyi ABD’yle koordinasyonun yanı sıra İHA’larla yakından takip eden TSK, çekilmenin sonuçlanmasının ardından bölgede Kuzey Irak’takine benzer üs bölgeleri kuracak. İlk etapta Resulayn ve Tel Abyad arasında 120 kilometre uzunlukta, M-4 karayoluna kadar uzanan 32 kilometre derinlikte alanın güvenliğinin korunması için yapılan planlamayı anlatan kaynaklar, “Bu hattın hemen güneyini kontrol edecek şekilde şu anda düzen alıyoruz. Burada ileri üs bölgeleri kurulacak. İdlib’dekinden farklı bir karakteri olacak. Yerel halktan polis ve güvenlik kuvvetleri oluşturulacak” ifadesini kullandı. 

PKK/YPG’YE VERİLEN SİLAHLAR

ABD yönetiminin terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği silahların toplanması amacıyla Amerika’yla koordineli olarak çalışmaya devam edildiğini belirten kaynaklar, “Sürecin daha tam neticelendiği söylenemez” dedi. Güvenli bölge için ilk etapta Türkiye sınırında 120 kilometrelik bir alanın hedeflendiği ancak nihai hedefin 440 kilometre olduğu belirtiliyor. Türk güvenlik kaynaklarına göre Suriye’de 10 ile 15 bin arasında PKK/YPG’li terörist olduğu tahmin ediliyor.

 

AYAKKABILARINI BİLE GÖRÜYORUZ

- TERÖRİSTLER kaçarken sivillerin arasına karışıyor. Güvenlik kaynakları teröristlerin bu kaçış planıyla ilgili, “Sıkıştıklarında bölgeyi terk etmek için sivil kıyafetler giyiyorlar. Ama biz İHA’larla 23 bin fitten ayakkabıları bile görebiliyoruz. Operasyonun durması pahasına tek bir sivil varsa kesinlikle ateş altına almıyoruz” dedi.

Tel Abyad'da YPG/PKK'lıların kazdığı tüneller ortaya çıkarıldı
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Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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