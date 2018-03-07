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    Saadet Partisi lideri eşiyle ilgili o soruya ilk kez yanıt verdi

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 10:12 | Son Güncelleme:

    Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, özel hayatına ilişkin ilk kez konuştu. İngiliz olan eşinin Müslüman olup Türk vatandaşlığına geçtiğini söyleyen Karamollaoğlu, İngiltere'ye eğitim için gittiği yılları anlattı.

    Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olan Karamollaoğlu, özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu. Karamollaoğlu, İngiliz olan eşinin Müslüman olup Türk vatandaşlığı aldığını söyledi.

    Fatih Altaylı'nın "Diyorlar ki, nasıl milliyetçilikten bahsediyor eşi İngiliz..." sözleri üzerine konuya giren Temel Karamollaoğlu, eşinin İngiliz olduğunu saklamadığını belirtti.

    Temel Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
    "Doğru ben İngiltere'de tahsil yaptım. Ortaokul liseyi Kayseri'de okudum. Oradan mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdim arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazandım İngiltere'ye gittim. Orada tekstil tahsili yaptım ve döndüm. Oradayken de eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir.Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde.''

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    Etiketler: SP , Saadet Partisi , Temel Karamollaoğlu , Fatih Altaylı , gündem
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