S-400’de görüşme trafiği devam ediyor

(Rus yapımı S-400 alımıyla ilgili ABD ile yürütülen görüşmeler hakkında) “Hem kongreyle temaslarımız devam ediyor hem de Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki görüşme trafiği devam ediyor. Türkiye güvenliği açısından bir karar vermiştir. Güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye’nin güvenliğinin artması bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır”

SON DERECE TEHLİKELİ

“İdlib muhtırası rejim tarafından sabote ediliyor. Bizim irademiz buradaki ateşkes ihlallerinin tamamen sona erdirilmesi gerektiğine dahildir. Cumhurbaşkanımızın bu bağlamdaki temasları devam edecektir.

Başkan Trump yeni yaptırımları açıkladı, bunun karşılığında İran bazı yükümlülüklerinden kısmen çekildiğini açıkladı. ABD’nin gerginliği arttıracak azami baskı politikası dünyanın her yerinden ve ABD’nin içinden tepki görüyor. İran kapsamlı ortak eylem planında bazı maddelerinin açığa aldığını açıkladı. Bu gerginliğin arkasından Başkan Trump’ın Twitter hesabından başka yerlerden birtakım yorumlar yapıldı. Bu son derece tehlikeli bir durumdadır. Bölge kapasitenin çok üstünde bir gerginlik karşı karşıyadır.”



ŞIK OLMUYOR, AYIP OLUYOR

(CHP’nin YSK’nın İstanbul kararıyla ilgili eleştirisi) “CHP’de gözlemlediğimiz bir şey, giderek hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle uğraşmaya devam ediyorlar. Çete dediler ve başka aşamalara geçtiler. CHP adayının ve yönetiminin İstanbul seçimlerine yönelik olarak tavır değişikliğinin çok iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce seçim yenilenmesine karşı çıkanlar, son zamanlarda ‘Bilgisayar başında hata yapılmıştır, sorumlusu biz değilizdir’ diyorlar. Seçim sonucunu ‘Biz kazandık’ diyerekten sunmaya çalışmak anakronik bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor.

MİLLETİN HAKEMLİĞİ İLE KAVGA

Hakemle kavga etmek şık olmuyor ve görevini yapan hakimlere karşı ayıp oluyor...‘YSK en güvendiğimiz kurumdur’ diyeceksiniz, ondan sonra YSK karar verince ‘Çetedir’ diyeceksiniz. Sürece saygı gösteren sonuca da saygı gösterir. Bu süreci çeşitli şekilde hırpalamaya çalışmak milletin hakemliği ile kavga etmektir. Sonuçta ülkemizin yegane patronu olan aziz milletimiz, İstanbullular karar verecek ve biz buna saygı duyacağız, bu sonucu selamlayacağız.”