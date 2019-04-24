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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ-Hacer BOYACIOĞLU-Sevil ERKUŞ / ANKARA  
24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘S-400’de ara formül gündeme gelmedi’

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‘S-400’de ara formül gündeme gelmedi’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin Rusya’dan alınacak S-400 savunma sistemlerine ilişkin “Nasıl bir ara formüle doğru gidiliyor” sorusuna, herhangi bir ara formülün olmadığı yanıtını verdi.

Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: 

KOMİSYON KURULSUN

“Rusya istemesi halinde üçüncü bir ülkeye de bu sistemi satabilir. Bizim ABD ve NATO’ya önerimiz gayet sarih. Endişeniz ne? ‘Efendim işte F-35’in sistemine girer...’ Bu iddia doğru ise zaten Suriye’de, Norveç sınırında S-400 var. Norveç F-35’leri bunun üzerinden uçuyor. Suriye’de İsrail’in, ABD’nin F-35’leri zaten uçtu. Bir kere onlar Rusların kontrol ettiği S-400. Eğer bu iddia doğru ise çoktan oldu. Biz başından beri bir konuda hassasiyet gösterdik, NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. Bu bizim savunmamız için alacağımız bir sistemdir ve bu konuda tamamen kontrol bizde olacak. Eğer bu konuda tereddütleri varsa ‘uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulsun, NATO içinde olsun, incelesinler’ dedik. Bunun dışında bir ara formül gündeme de gelmedi, düşünülmedi de ama sürekli bu tür dedikodular dolaştırılıyor Ankara ve ötesinde. Bu doğru değil ve bu hiçbir zaman konuşulmadı. Türkiye’nin önerisine ABD’den henüz bir yanıt gelmedi ancak NATO istiyor.

KARARLARI YOK

ABD askerlerinin geri çekilmesi, güvenli bölge konularında net bir şey yok. Önce tamamen çekiliyorlardı, şimdi birkaç yüz asker kalsın diyorlar. Herhalde onları da güneyde bırakacaklar. Onları eleştirmek için söylemiyorum ama henüz belirli bir kararları, stratejileri yok.” Çavuşoğlu, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders ile dün yaptığı ortak basın toplantısında ise şunları söyledi:

SİZ DE KÜSECEKSİNİZ

“ABD’nin İran yaptırımları sadece Türkiye’yi ilgilendiren bir konu değil. Biz yaptırımların her türlüsüne karşıyız. ABD’nin yaptırım kararına AB katılmayacağını, karşı olduğunu söyledi. Şirketler korkuyor, çekiniyor o başka. Şu anda bu yaptırımlar, muafiyetin kaldırılması tüm ülkeleri etkileyecek. Bir ülkenin tek başına bunu bozarak, aldığı kararlara herkesin uyması yönünde baskı yapması, uluslararası hukuk sistemine zarar veriyor, tehlikeye atıyor. Düşünün bir şahıs birisiyle küsüyor. Sonra tüm ülkelere veya başkalarına diyor ki siz de küseceksiniz. Çocukça bir şey.”

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