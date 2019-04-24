‘S-400’de ara formül gündeme gelmedi’

Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

KOMİSYON KURULSUN

“Rusya istemesi halinde üçüncü bir ülkeye de bu sistemi satabilir. Bizim ABD ve NATO’ya önerimiz gayet sarih. Endişeniz ne? ‘Efendim işte F-35’in sistemine girer...’ Bu iddia doğru ise zaten Suriye’de, Norveç sınırında S-400 var. Norveç F-35’leri bunun üzerinden uçuyor. Suriye’de İsrail’in, ABD’nin F-35’leri zaten uçtu. Bir kere onlar Rusların kontrol ettiği S-400. Eğer bu iddia doğru ise çoktan oldu. Biz başından beri bir konuda hassasiyet gösterdik, NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. Bu bizim savunmamız için alacağımız bir sistemdir ve bu konuda tamamen kontrol bizde olacak. Eğer bu konuda tereddütleri varsa ‘uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulsun, NATO içinde olsun, incelesinler’ dedik. Bunun dışında bir ara formül gündeme de gelmedi, düşünülmedi de ama sürekli bu tür dedikodular dolaştırılıyor Ankara ve ötesinde. Bu doğru değil ve bu hiçbir zaman konuşulmadı. Türkiye’nin önerisine ABD’den henüz bir yanıt gelmedi ancak NATO istiyor.

KARARLARI YOK

ABD askerlerinin geri çekilmesi, güvenli bölge konularında net bir şey yok. Önce tamamen çekiliyorlardı, şimdi birkaç yüz asker kalsın diyorlar. Herhalde onları da güneyde bırakacaklar. Onları eleştirmek için söylemiyorum ama henüz belirli bir kararları, stratejileri yok.” Çavuşoğlu, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders ile dün yaptığı ortak basın toplantısında ise şunları söyledi:

SİZ DE KÜSECEKSİNİZ

“ABD’nin İran yaptırımları sadece Türkiye’yi ilgilendiren bir konu değil. Biz yaptırımların her türlüsüne karşıyız. ABD’nin yaptırım kararına AB katılmayacağını, karşı olduğunu söyledi. Şirketler korkuyor, çekiniyor o başka. Şu anda bu yaptırımlar, muafiyetin kaldırılması tüm ülkeleri etkileyecek. Bir ülkenin tek başına bunu bozarak, aldığı kararlara herkesin uyması yönünde baskı yapması, uluslararası hukuk sistemine zarar veriyor, tehlikeye atıyor. Düşünün bir şahıs birisiyle küsüyor. Sonra tüm ülkelere veya başkalarına diyor ki siz de küseceksiniz. Çocukça bir şey.”