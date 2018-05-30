Vodafone Park'a helikopterle inen darbecilere ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe teşebbüsünde Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve İstanbul Yeşilköy Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda görevli 16 askerin yargılandığı davada mahkeme heyeti, Vodafone Park Stadına inen helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 7 askeri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 9’u tutuklu 16 sanık katıldı. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 sanığı “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak verilen cezada takdir indirimi uygulamadı.

VODAFONE PARK’A İNEN PİLOTA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 9 YIL HAPİS

Helikopter pilotu Tuncay Yıldırım’a ise “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” ve “Kamu aracı kullanılarak cebirle, gece vakti silahla ve birden fazla kişi tarafından iş yeri dokunulmazlığının ihlali” (Beşiktaş Vodafone Park Stadı’na helikopter indirilmesi) suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Avukatlık ücreti olarak 4 bin 360 TL’nin de Yıldırım’dan tahsil edilerek suçtan zarar gördüğü gerekçesi ile davaya katılma talebi kabul edilen Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ödenmesine hükmetti.

YILDIRIM’IN AVUKATI HAKKINDA SUÇ DUYRUSU

Sanık Hasan Yıldırım’ın avukatı Muazzez Görkem Büyükgövez’in savunma yapıldığı aşamada “FETÖ’nün hep birlikte yaratılan bir örgüt olduğu ve aslında böyle bir örgütün bulunmadığı” yönündeki beyanları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

6 SANIK BERAAT ETTİ

3 sanık “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası alırken 6 sanık ise beraat etti.

BİR DOLAR DELİL OLARAK SAKLANACAK

Mahkeme ayrıca suçtan zarar gördükleri gerekçesi ile davaya katılma talebi kabul edilen Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, TBMM Başkanlığı’nın avukatlık ücreti 4 bin 360 TL’nin 7 sanıktan ayrı ayrı eşit olarak tahsiline karar verdi. Yapılan aramalarda ele geçirilen bir doların delil olarak saklanmasına hükmetti.