Rusya’yla hava sahası pazarlığı
ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası oluşan yeni durumu görüşmek için yarın Rusya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın gündemindeki en önemli başlıkların “Rusya’nın pozisyonu ve Suriye hava sahasının kullanımı” olması bekleniyor. Türk heyetinin yeni duruma ilişkin beraberinde götüreceği dosyalarda her türlü gelişmeye göre alınacak pozisyonlar, olası bir sonraki gelişmeye uygun senaryolar, sahadaki kuvvet dengesi ve risk analizleri bulunuyor. DEAŞ’ı ortadan kaldırma planı masada olacak.
HAVA SAHASI KULLANIMI
Ankara, hem Fırat’ın doğusunda nokta operasyonlar hem de güneydoğuda DEAŞ unsurlarını ortadan kaldırmada Suriye hava sahasının kullanımının son derece önemli olduğu görüşünde. Halen ABD’nin denetiminde olan hava sahasının kullanım izni, çekilme sonrası rejime geçmiş olacak. Bu durumda hava sahası korunmasının Rusya tarafından sağlanacağına kesin gözle bakılıyor. Türk tarafının planları arasında, Türkiye sınırına 300-350 kilometre uzaklıkta bulunan DEAŞ unsurlarının imhasında hava sahası ile ABD’nin boşaltacağı bazı üslerin de kullanımının bulunduğu bildirildi.
ABD’nin Suriye’den çekilme kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hazır bulunduğu kritik toplantılarda ele alındı. Bu toplantılarda öne çıkan değerlendirmeler şöyle: “ABD’nin Suriye’den asker çekme tavrının iyi değerlendirilmesi ve ileriki aşamada amacının ne olduğunun anlaşılması çok önemli. ABD’nin bu planında Rusya’nın ve Esad rejiminin olup olmadığı, varlarsa bunun kapsamı ne boyutta olduğunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Rejimin PYD/YPG güçleriyle ilişkisi de birçok karışıklığı barındırıyor. Fransa’nın bölgedeki varlığı ciddi bir yaptırım gücü olmaz. Ancak Batılı ülkelerin planlarının konjonktürel değil, uzun vadelidir. Bu gerçek unutulmamalı, oyun planı buna göre kurulmalı.”
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