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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Uğur ERGAN-Nuray BABACAN/ ANKARA
28.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Rusya’yla hava sahası pazarlığı

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Rusya’yla hava sahası pazarlığı

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası oluşan yeni durumu görüşmek için yarın Rusya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın gündemindeki en önemli başlıkların “Rusya’nın pozisyonu ve Suriye hava sahasının kullanımı” olması bekleniyor. Türk heyetinin yeni duruma ilişkin beraberinde götüreceği dosyalarda her türlü gelişmeye göre alınacak pozisyonlar, olası bir sonraki gelişmeye uygun senaryolar, sahadaki kuvvet dengesi ve risk analizleri bulunuyor. DEAŞ’ı ortadan kaldırma planı masada olacak.

HAVA SAHASI KULLANIMI

Ankara, hem Fırat’ın doğusunda nokta operasyonlar hem de güneydoğuda DEAŞ unsurlarını ortadan kaldırmada Suriye hava sahasının kullanımının son derece önemli olduğu görüşünde. Halen ABD’nin denetiminde olan hava sahasının kullanım izni, çekilme sonrası rejime geçmiş olacak. Bu durumda hava sahası korunmasının Rusya tarafından sağlanacağına kesin gözle bakılıyor. Türk tarafının planları arasında, Türkiye sınırına 300-350 kilometre uzaklıkta bulunan DEAŞ unsurlarının imhasında hava sahası ile ABD’nin boşaltacağı bazı üslerin de kullanımının bulunduğu bildirildi.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hazır bulunduğu kritik toplantılarda ele alındı. Bu toplantılarda öne çıkan değerlendirmeler şöyle: “ABD’nin Suriye’den asker çekme tavrının iyi değerlendirilmesi ve ileriki aşamada amacının ne olduğunun anlaşılması çok önemli. ABD’nin bu planında Rusya’nın ve Esad rejiminin olup olmadığı, varlarsa bunun kapsamı ne boyutta olduğunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Rejimin PYD/YPG güçleriyle ilişkisi de birçok karışıklığı barındırıyor. Fransa’nın bölgedeki varlığı ciddi bir yaptırım gücü olmaz. Ancak Batılı ülkelerin planlarının konjonktürel değil, uzun vadelidir. Bu gerçek unutulmamalı, oyun planı buna göre kurulmalı.”

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