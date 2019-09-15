Rusya’dan uçak açıklaması
ANKARA’da yarın Astana süreci çerçevesinde liderler düzeyinde yapılacak Türkiye, Rusya ve İran zirvesiyle ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Yuriy Uşakov’a Türkiye’ye olası savaş uçağı satışı soruldu. “
Su-35 ile Su-57 görüşmeleri ne aşamada?” sorusuna Uşakov şu yanıtı: “Rusya ile Türkiye arasındaki uçak alım satım görüşmeleri son derece hassas bir konu. Temasların hangi aşamada bulunduğunu açıklamak için de daha çok erken. Bilindiği üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan son Moskova ziyareti sırasında Jukovski Havalimanı’nda belirli numuneleri inceleme fırsatı buldu. Biz de kendisine planladıklarımızı gösterdik. Şu aşamada sadece her iki tarafın da askeri işbirliği konusunda istekli olduğunu söyleyebilirim.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Ağustos’ta Moskova’da yapılan MAKS-19 havacılık fuarı çerçevesinde Rusya Lideri Putin ile Suriye’yi görüşmüş ve Rus yapımı Su-35 ve F-35 muadili Su-57 savaş uçaklarını inceleme fırsatı bulmuştu.
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