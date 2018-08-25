‘Rusya stratejik ortak’ vurgusu

TÜRKİYE’de tutuklu Amerikalı pastör Andrew Brunson nedeniyle Türkiye ve ABD ilişkilerin gerildiği günlerde Türkiye’den Rusya’ya kritik bir ziyaret düzenlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan art arda görüşmeler yaptı. Çavuşoğlu Moskova temaslarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geldi.

Lavrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “İlişkilerimizi her alanda en üst seviyeye çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Liderlerimiz sık sık bir araya geliyor. Aramızdaki bu yakın dostluk ve işbirliği bazı kişileri kıskandırmıyor da değil. Rusya bizim için stratejik bir ortaktır” ifadesini kullandı. Suriye’de Anayasa Komisyonu konusunda listelerin verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Bir an önce komisyonun oluşturulması ve çalışmalara başlaması Suriye’nin geleceği için önemli” dedi.

PUTİN: ERDOĞAN’LA YOĞUN TEMASTAYIZ

Bu görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çavuşoğlu, Akar ve Fidan’ı Kremlin Sarayı’nda kabul etti. Putin, görüşmenin başında şu mesajları verdi: “Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İşbirliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor... Bölgenin güvenliği için Türkiye’nin destek ve yardımıyla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aramızda yoğun temas trafiği de bunun bir göstergesi. Suriye’de çatışmaların sona ermesinden sonra yeniden inşa edilmesinde Rusya ve Türkiye’nin el ele çalışmalar yapacağını ümit ediyorum. Suriye’nin yeniden yapılanması sürecine AB ve ABD gibi diğer ülkelerin de katkıda bulunması durumunda süreç daha da hızlanır.”

VİZE MÜJDESİ YAKIN

ÇAVUŞOĞLU ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinde ikili ilişkiler de ele alındı. 2015 uçak krizinden sonra Rusya’nın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizenin ne zaman kalkacağı sorulduğunda Lavrov “Vizenin ilk aşamada belirli kategorideki Türk vatandaşlarına kaldırılması görüşmeleri zaten sürüyor. Uzmanlarımıza süreci hızlandırma talimatı verilecek. İlk aşamada TIR şoförleri, hususi ve hizmet pasaportu sahibi Türk vatandaşlarının Rusya’ya vizesiz ziyaret etmesi sağlanacak. En yakın zamanda müjdesini alacağımızı düşünüyorum” yanıtını verdi.

‘KOORDİNAT VERİLDİ’ İDDİASI

DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu Rus meslektaşı Lavrov ile bir araya gelirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan da Rusya Savunma Bakanlığı’nda 17 Ağustos’ta başlatılan Suriye diyaloğunu sürdürdü. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Ağustos ayı başında Rusya ile Türkiye askeri kurumları arasında başlatılan temaslar bugün (dün) de devam etti. Odakta Suriye’de sahadaki durum var” denildi. Diğer taraftan adının açıklanmasını istemeyen bir Rus diplomatik kaynağın iddiasına göre, Rusya, olası İdlib harekâtının önüne geçilebilmesi için Türkiye’ye teröristlere ait olduğu belirtilen bölgelerin koordinatlarını verdi, çözüm üretilmesini gündeme getirdi.

İSTANBUL’DA BALIK MUTABAKATI

ÇAVUŞOĞLU, Putin’le görüşmenin başlangıcında “Sizleri en yakın zamanda Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Özellikle İstanbul’da birlikte balık yeme konusunda mutabakatınız vardı. Rusya ve Türkiye arasında ilişki, bazılarını kıskandırmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak üçlü zirve konusunda arkadaşlarımızın hazırlıkları sürüyor” dedi.