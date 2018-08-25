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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nerdun HACIOĞLU - MOSKOVA
25.08.2018 - 01:10, Son Güncelleme:

‘Rusya stratejik ortak’ vurgusu

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
‘Rusya stratejik ortak’ vurgusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova ziyaretinde ilk kez Rusya için “stratejik ortak” ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin de “Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. Suriye’nin yeniden inşasında birlikte çalışacağını ümit ediyorum” dedi.

TÜRKİYE’de tutuklu Amerikalı pastör Andrew Brunson nedeniyle Türkiye ve ABD ilişkilerin gerildiği günlerde Türkiye’den Rusya’ya kritik bir ziyaret düzenlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan art arda görüşmeler yaptı. Çavuşoğlu Moskova temaslarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geldi.
Lavrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “İlişkilerimizi her alanda en üst seviyeye çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Liderlerimiz sık sık bir araya geliyor. Aramızdaki bu yakın dostluk ve işbirliği bazı kişileri kıskandırmıyor da değil. Rusya bizim için stratejik bir ortaktır” ifadesini kullandı. Suriye’de Anayasa Komisyonu konusunda listelerin verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Bir an önce komisyonun oluşturulması ve çalışmalara başlaması Suriye’nin geleceği için önemli” dedi. 

‘Rusya stratejik ortak’ vurgusu

PUTİN: ERDOĞAN’LA YOĞUN TEMASTAYIZ

Bu görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çavuşoğlu, Akar ve Fidan’ı Kremlin Sarayı’nda kabul etti. Putin, görüşmenin başında şu mesajları verdi: “Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İşbirliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor... Bölgenin güvenliği için Türkiye’nin destek ve yardımıyla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aramızda yoğun temas trafiği de bunun bir göstergesi. Suriye’de çatışmaların sona ermesinden sonra yeniden inşa edilmesinde Rusya ve Türkiye’nin el ele çalışmalar yapacağını ümit ediyorum. Suriye’nin yeniden yapılanması sürecine AB ve ABD gibi diğer ülkelerin de katkıda bulunması durumunda süreç daha da hızlanır.”

Türkiye’den mesajlar gitti
Türkiye’den mesajlar gitti

VİZE MÜJDESİ YAKIN

ÇAVUŞOĞLU ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinde ikili ilişkiler de ele alındı. 2015 uçak krizinden sonra Rusya’nın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizenin ne zaman kalkacağı sorulduğunda Lavrov “Vizenin ilk aşamada belirli kategorideki Türk vatandaşlarına kaldırılması görüşmeleri zaten sürüyor. Uzmanlarımıza süreci hızlandırma talimatı verilecek. İlk aşamada TIR şoförleri, hususi ve hizmet pasaportu sahibi Türk vatandaşlarının Rusya’ya vizesiz ziyaret etmesi sağlanacak. En yakın zamanda müjdesini alacağımızı düşünüyorum” yanıtını verdi.

‘KOORDİNAT VERİLDİ’ İDDİASI

DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu Rus meslektaşı Lavrov ile bir araya gelirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan da Rusya Savunma Bakanlığı’nda 17 Ağustos’ta başlatılan Suriye diyaloğunu sürdürdü. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Ağustos ayı başında Rusya ile Türkiye askeri kurumları arasında başlatılan temaslar bugün (dün) de devam etti. Odakta Suriye’de sahadaki durum var” denildi. Diğer taraftan adının açıklanmasını istemeyen bir Rus diplomatik kaynağın iddiasına göre, Rusya, olası İdlib harekâtının önüne geçilebilmesi için Türkiye’ye teröristlere ait olduğu belirtilen bölgelerin koordinatlarını verdi, çözüm üretilmesini gündeme getirdi.

Rusya, İdlib için bekleyecek
Rusya, İdlib için bekleyecek

İSTANBUL’DA BALIK MUTABAKATI

ÇAVUŞOĞLU, Putin’le görüşmenin başlangıcında “Sizleri en yakın zamanda Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Özellikle İstanbul’da birlikte balık yeme konusunda mutabakatınız vardı. Rusya ve Türkiye arasında ilişki, bazılarını kıskandırmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak üçlü zirve konusunda arkadaşlarımızın hazırlıkları sürüyor” dedi.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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