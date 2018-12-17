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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR/DHA
17.12.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Rüşvetçi polis tanıdık çıktı!

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Rüşvetçi polis tanıdık çıktı!

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aynı binada bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne operasyon düzenleyerek iki polis memurunu rüşvet iddiasıyla gözaltına almıştı. O polislerden H.Y. aslında kamuoyunun yakından tanıdığı biri. H.Y., Temmuz 2011 yılında İzmir Karabağlar Polis Merkezi’nde, Fevziye Cengiz’i yanındaki 2 memurla darp eden kişiydi. Yıllar sonra H.Y., bu sefer rüşvet operasyonunda gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta aynı binada bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ni baskın yaparak H.Y ve M.D adlı iki polis memurunu gözaltına aldı. İddia ise gözaltına aldıkları aranan iki kardeşten 1 milyon TL rüşvet alıp bırakmalarıydı. Bir süre sonra tekrar aynı kardeşlerden para isteyen iki polis memurları yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Rüşvetçi polis tanıdık çıktı!
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O POLİSLERDEN BİRİ TANIDIK ÇIKTI

Tutuklanan polislerden biri aslında kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir olayda da yer almıştı. 17 Temmuz 2011 yılında Karabağlar’daki müzikhollere yönelik denetimde, kimliği olmadığı gerekçesiyle eşinin yanından alınarak polis merkezine götürülen Fevziye Cengiz, götürüldüğü polis merkezinde 3 polis memuru tarafından darp edilmişti. O güne ait güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıkmıştı. Cengiz’in şikayeti üzerine 3 polis memuru da kendilerine mukavemette bulunduğu için Cengiz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yargılama sonrasında mahkeme 2015 yılında kararını açıklayarak, Fevziye Cengiz’i, polise hakaret ettiği" iddiasıyla 442 gün hapis cezasına mahkum etmiş daha sonra da bu cezayı günlüğü 20 TL’den 8 bin 840 TL adli para cezasına çevirip bu para cezasını da 24 eşit taksitte ödenmesine karar vermişti. Mahkeme, işkence suçundan yargılanan polisler B.S ve H.Y’yi de, Cengiz’i dövmelerini basit yaralama" kapsamında görmüştü. 

Sanıklara verilen cezadan iyi hal indirimi yapan mahkeme sonuç olarak iki polisi, 1 yıl 3’er ay hapis cezasına mahkum ederek bu cezaları da ertelememişti. 

İşte o polislerden H.Y., 7 yıl sonra bu sefer rüşvetten ortaya çıktı. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan H.Y. ve yanında bulunan M.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.      

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