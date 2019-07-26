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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Rüşvet, video, sahte belge! Adliyede milyon dolarlık skandal böyle ortaya çıktı...

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Rüşvet, video, sahte belge! Adliyede milyon dolarlık skandal böyle ortaya çıktı...

Arap işadamlarıyla birlikte İstanbul’da yapılması düşünülen 250 milyon dolarlık bir hastane yatırımında yaşanan kavga, adliyede milyon dolarlık skandalı ortaya çıkardı...

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki E.T.M. tıp merkezinin ortakları olan doktorlar G.B., N.S., Ü.G. ve N.G., 250 milyon dolarlık hastane yatırımının üzerine konmak ve gayrı resmi ortakları Kerim G. ve Atilla Y.'yi devreden çıkarmak istedi. Bir "Bakırköy Cumhuriyet Savcısı"na da istedikleri kararların çıkması için yüzde 5'lik hisse teklif etti. Haklarındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı için ise savcıya 600 bin TL verdi.

Soruşturmayı yürüten savcı ile tıp merkezinin ortaklarından kadın doktor G.B.'nin cinsel içerikli videosu, adli soruşturmayı etkilemek için kullanıldı. G.B.'nin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nda terör suçlaması olan eşi tarafından kayda alınan video, HSK ve Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Sosyal güvenlik kurumunu da müdür A.A.'yla işbirliği yaparak sahte belgelerle milyonlarca lira zarara uğrattılar. A.A.'ya 2 milyon dolar rüşvet verdiler.

Sabah Gazetesi'nden Osman Asiltürk'ün haberine göre; İ.Y.'nin şikâyeti üzerine Atilla Y. ve Kerim G. hakkında Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Şantaj ve yargı görevini etkileme' suçundan dava açıldı. Atilla Y. beraat etti. Kerim G.'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası çıktı. Hâkim cezayı erteledi.

"ZEKERİYA ÖZ'ÜN SELAMI VAR"

Atilla Y. özetle şöyle dedi:

*Bunlar, polis emeklisi H.E. ve TIR şoförü İ.Y.'yi mafya gibi üzerimize salmak için parayla tuttu. İ.Y. bizi ölümle tehdit etti. Ses kayıtları var.

*Görüntülerle HSK'ya şikâyette bulunduk. Savcı dosyanın Ankara'ya intikal ettiğini öğrenince apar topar takipsizlik verdi.

*Savcı adam yolladı 'Konuşalım' diye... Daire teklif ettiler. Takipsizlik olayını kapatmamızı istedi.

*Almanya'daki kuzenim "Bu doktorları sıkıştırmışsın. Zekeriya Öz'ün selamı var, rica etti. Üzerlerine fazla gitme"dedi. Daha sonra kuzenimi de şikâyet ettim.

 

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