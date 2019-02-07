Ruhban Okulu’na tarihi ziyaret

TÜRKİYE ziyareti kapsamında önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından İstanbul’a geçen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras dün sabah ilk olarak Ayasofya’yı gezdi. Saat 09.45’te Ayasofya’ya giren Çipras ve partneri Peristera Baziana’ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. “Burada olmaktan mutluyum” diyen Çipras rehberlerden bilgi aldı, ardından üst katları gezdi. Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Çipras ile Kalın saat 11.50’de, kiralanan özel bir yatla Heybeliada’ya geçti. Çipras Ruhban Okulu’na gitmesi için tahsis edilen otomobile bineceği sırada bazı vatandaşların “Hoş geldin Çipras” diye bağırmaları üzerine yanlarına giderek sohbet etti, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

BURSA METROPOLİTİ KARŞILADI

Çipras ve İbrahim Kalın’ı Heybeliada Ruhban Okulu’nun kapısında Bursa Metropoliti ve okulun müdürü Elpidoforos Lambriniadis ile diğer metropolitler karşıladı. Çipras, din adamlarıyla birlikte okulun kilisesine gitti ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayine katıldı. Ayinin ardından Patrik, kendisinin de mezun olduğu Heybeliada Ruhban Okulu’nu Çipras ve Kalın’a gezdirdi. Patrik Bartholomeos, Aleksis Çipras ve İbrahim Kalın Türk-Yunan dostluğunu temsilen okulun Büyükada’ya bakan arka bahçesine erguvan fidanı dikti.

PATRİK: BÜYÜK BİR GÜN

Patrik Bartholomeos, ziyaret sırasındaki konuşmasında şunları söyledi: “Bugün okulumuzun büyük bir günü. Bu manastırın kurucusu Aziz Fotios’un senelik bayramı. Gençliğimizde biz ve hocalar bayramımızı beraber kutluyorduk. Maalesef son 48 yıllık süre zarfında okulumuz kapalı. Profesörsüz ve talebesiz kutluyoruz bugünü. Eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın aklında okulumuzla ilgili şeyler vardır. Sayın İbrahim Kalın Beyefendi bizim ricamızı Sayın Başkanımıza arz edecekler. Hepimizin beklediği, ümit ettiği bu çok önemli gün uzak olmayacaktır. Okulumuzun Cumhuriyet döneminde kapatılması ve yarım asırdır kapalı tutulması izah edilemez.”

Ayasofya ziyareti sırasında siyah bir kedi Çipras’ın etrafında dolaştı. Çipras kediyi görünce gülümsedi.

BİRLİKTE AÇALIM

Aleksis Çipras ise konuşmasında şu mesajları verdi: “Başkan Erdoğan’la başlayan olumlu diyalog, özellikle azınlık vakıflarının mallarını iade konusunda yapılan gelişmeler takdire şayan. Buradaki Rum azınlığın, Batı Trakya’daki Müslüman azınlığın din yüzünden sıkıntı yaşamış olmaları üzücü şeylerdir. Günümüzde iyileşmiş olduğunu görüyoruz. Çağdaş demokrasilerde insan haklarına saygı gibi kavramlar önemli. Son yıllardaki olumlu diyaloglarımızın netice vermesini bekliyoruz. Türkiye ve Yunanistan’da bulunan Türk ve Rum azınlıkların haklarının karşılıklı bir şekilde korunmasını temenni ediyorum. Umarım bu okula gelecekte yapacağım ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte olur ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte bu okulun kapısını açarız.”

KAPIDA HATIRA POZU

Aleksis Çipras’ın Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyareti ve Patrik Bartholomeos’la olan ikili görüşmesi saat 16.00’da sona erdi. Patrik Bartholomeos ve Aleksis Çipras birlikte okulun kapısına çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİR İLK

Aleksis Çipras, 1844-1971 yılları arasında faaliyet gösteren ve yeniden açılması yaklaşık 10 yıldır gündemde olan Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı oldu. Okul daha önce 1933 yılında, Mustafa Kemal Atatürk’le yakın dostluğu bulunan ve Yunanistan’da o dönem muhalefet lideri olan Elefterios Venizelos tarafından ziyaret edilmişti.