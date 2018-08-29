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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eyüp KELEBEK (DHA)-İHA
29.08.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Röntgen odası cinayetinde inanılmaz detay... Trafik kazası aşk üçgenini ortaya çıkardı

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Röntgen odası cinayetinde inanılmaz detay... Trafik kazası aşk üçgenini ortaya çıkardı

Eskişehir’de hastanenin röntgen odasında Harun Güler'i öldüren zanlı, olaydan önce Güler'in bir kaza geçirdiğini, kaza sırasında düşürdüğü telefonda eşiyle mesajlarını gördüğünü söyledi. Zanlı, olayın ardından önce eşini dövdüğünü, sonra da evden aldığı bıçakla hastanede tedavi gören Güler'i öldürdüğünü ifade etti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Eskişehir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Farklı hastanede kantin işleten Harun Güler, geçirdiği motosiklet kazasında hafif yaralandı. Harun Güler'in yanında çalıştığı belirtilen Tuğba A.'nın (27) eşi Serdar A., tesadüfen gördüğü yaralı Güler'e yardım etmek istedi. Harun Güler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürülürken, kaza yerinde düşürdüğü cep telefonunu Serdar A. buldu. 

Serdar A., iddiaya göre, kazayı yakınlarına bildirmek için cep telefonuna baktığında Harun Güler'in, eşi Tuğba A. ile mesajlaştığını gördü. Serdar A., daha sonra eşi Tuğba A.'yı alıp, evlerine götürdü. Serdar A.'nın burada dövmeye başladığı Tuğba A., pencereden atlayarak, kaçtı.

Serdar A., bir süre sonra evden ekmek bıçağını alıp, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne gitti. Harun Güler'in röntgen odasında olduğunu öğrenen Serdar A., içeri girdi. Üzerindeki ekmek bıçağını çıkaran Serdar A., Harun Güler'i 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Harun Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanan 1 çocuk babası Serdar A., gözaltına alındı. Serdar A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

 

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