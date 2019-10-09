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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)
09.10.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Rize Emniyet Müdürü şehit olmuştu! Saldırganı yakalayan kadın polis 'o anları' anlattı

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Rize'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat (49) ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı (25) yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nu (36) koridorda yakalayarak etkisiz hale getiren kadın polis memuru Zekiye Ş.’nin (42) o anları anlattığı ifadesi ortaya çıktı. Zekiye Ş., "Ensesinden tutup savurarak yere düşürdüm, üzerine çullandım" dedi.

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  • Rize Emniyet Müdürü şehit olmuştu Saldırganı yakalayan kadın polis o anları anlattı
  • Rize Emniyet Müdürü şehit olmuştu Saldırganı yakalayan kadın polis o anları anlattı
  • Rize Emniyet Müdürü şehit olmuştu Saldırganı yakalayan kadın polis o anları anlattı
  • Rize Emniyet Müdürü şehit olmuştu Saldırganı yakalayan kadın polis o anları anlattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Rize’de, 11 Aralık 2018'de, trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaraladığı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheliyi etkisiz hale getiren polis memuru Zekiye Ş.'nin ifadesine yer verildi.

Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Zekiye Ş., ifadesinde Emniyet Müdürlüğü koridorlarından gelen sesler üzerine koşarak birinci kata indiğini belirtti.

Zekiye Ş., "O esnada makamda ‘müdürümüz birileri ile kavga mı ediyor?’ diye düşündüm. Bu sırada makam odasından 3 el silah sesi duydum.

Silahımı almak için koşarak üst kata çıktım. Çıkarken bana ‘silah verin’ diye bağırıyordum. Silahımı aldım, belime koydum. Makam katına koştum.

O esnada ellerini omuz hizasına kadar kaldırmış bir kişiyi gördüm. Bu kişiye Savaş müdürümüz silahını doğrultmuş, ‘Sen misin o?' diye bağırıyordu. Olaydan sonra isminin ‘İsmail Hakkı’ olduğunu öğrendiğim kişinin, 'benim' dediğini duydum.

Ben yukarıdan aşağıya indiğim için İsmail Hakkı denen kişi beni görmüyordu. İsmail Hakkı’nın ensesinden tutup savurarak yere düşürdüm, üzerine çullandım. Savaş Müdürümüzün de şahsın üzerine çullandığını hatırlıyorum. Bu sırada diğer polisler de geldi.

İsmail Hakkı isimli polis memuruna ilk müdahaleyi ben yaptım, yere yatırdım. Onu yere yatırdığımda dizimle omuz ve boyun kısmını bastırmıştım.

Kafasını bana doğru çevirerek boş şekilde baktı. Ona ‘kimsin sen’ diye soruyordum” dedi.

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nu tamamen etkisiz hale getirildiğini düşündüğünde kalkarak hızlıca makam odasına koştuğunu anlatan Zekiye Ş., "O sırada koruma polisi Yiğitcan sürünerek özel kalem odasına gidiyordu.

Bana ‘abla vuruldum’ dedi. Koşarak sayın müdürümüzün makam odasına girdim. Giderken yerde bir adet tabanca gördüm. Müdürümüz yüz üstü yerde yatıyordu. Kafasının alt kısmında yerde kan vardı. Sağ kol bileğinin nabzına baktım.

Sonra makam koridoruna koştum, ‘ambulans’ diye bağırdım. Sonra yine makama girdim, sayın müdürümüzün nabzına baktım, ama nabız alamadım. Koruma polisi Yiğitcan’ın yanına gittim. Yiğitcan’ın dayanması için moral verici şeyler söyledim.

Yiğitcan, Altuğ Müdürümüzün durumunu bana sordu. Sayın müdürümüzün durumunun iyi olduğunu söyledim. Sonra ona ambulansa kadar eşlik ettim” ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 40 YIL HAPSİ İSTENDİ

Saldırıyla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada 41 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede, Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ve 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit etmişti! Böyle yakalanmış
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