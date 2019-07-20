'Rezil olmaktan korkmayın' dedi... Cinsel istismar olayını tek tek anlattı

C.Ö.K., 2 çocuğundan küçüğü Z.H.K. adlı kızına 2011 yılından itibaren 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Kendisine psikolojik ve cinsel şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden 2014 yılında boşanan A.Ş., aynı dönemde kızının davranışlarından durumu fark ederek, savcılığa şikayette bulundu.



Gözaltına alınan baba C.Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturması sonunda C.Ö.K. hakkında, 2016 yılında 'çocuğun nitelikli ve zincirleme cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.



30 YIL HAPİSLE TUTUKLANDI



Boşandıktan sonra İstanbul'a yerleşen ve en son eylemini kızını yanına aldığında otelde gerçekleştirdiği için İstanbul 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılan C.Ö.K., geçen 10 Temmuz'da karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanık C.Ö.K.'ye, kızına yönelik eylemini tehditle ve zincirleme olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle önce 60 yıl 9 ay hapis cezası verdi.



Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışları, duruşmaları düzenli takip etmesi indirim nedeni sayılarak, ceza 50 yıl 7 ay 15 güne indirildi. Mahkeme, TCK'nın 61/7 maddesi uyarınca süreli hapis cezasının 30 yıldan fazla olamayacağı gerekçesiyle sanığa 30 yıl hapis cezası verdi. Hükümle birlikte sanık tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



'ADALET YERİNİ BULDU'



Anne A.Ş., 2014 yılında eşinden boşandıktan sonra durumu fark ettiğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. A.Ş., şu anda 13 yaşında olan kızının bu süreçte çok yıprandığını, sık sık intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, "Bunu kaldırmak çok zor. Bu şahıs 60 yıl ceza aldı, 30 yıla indirildi. Fakat korkumuz şu; bu karar bozulmasın. Çünkü adalet yerini buldu. Biz adalet adına çok sevindik. Mahkeme bu kararı vermeseydi bu çocuklar zaman geçince adalet için intikam alacaklardı, ben buna eminim" dedi.



'REZİL OLMAKTAN KORKMAYIN'



A.Ş., çok zor günler yaşadıklarını anlatarak, "Bilin ki siz anne olarak eğer susuyorsanız, bu suçu örtüyorsanız, bu insanlar hiç durmayacak. Rezil olmaktan korkmayın. Ne sizin, ne çocuğunuzun suçu yok. Siz susarsanız, o sizin çocuğunuza zarar vermeye devam edecek. Bu zarar öyle boyutlara ulaşabilir ki sonra siz çocuğunuzu koruyamazsınız bile. Çünkü çocuk artık çocuk olmaktan çıkar, bir yetişkine döner ve adaleti kendisi sağlamaya kalkar" diye konuştu.



AVUKAT: SAVCILIK İKİ KEZ TAKİPSİZLİK VERDİ



Anne A.Ş.'nin avukatı Tülay Bekar ise 2014 yılında ilk kez şikayette bulunmaları ardından savcılığın delil yetersizliği nedeniyle 2 kez takipsizlik kararı verdiğini söyledi. Bekar, şöyle konuştu:



"Sonunda dava açıldı İstanbul'da; ama bir çok kez heyet değişti. Son davada iddianame 'nitelikli istismar' olarak verildi. Sonunda süreci başarı ile sonlandırdık. Baba şu anda cezaevinde, çocuğumuz rahat evinde. Ama o mahkeme heyetinin 3 kere değişmiş olması, savcının takipsizlik kararı vermesi, süreci ve sanığın cezalandırılıp, tutuklanmasını elbetteki geciktirdi.



Her zaman 'geç gelen adalet, adalet değildir' desek de sonuçta biz mutluyuz. Biz adalete ulaştık. Korkumuz şu bu kadar ceza almasına rağmen acaba bir üst mahkemede bu karar bozulur mu? Bu kararın onanması bir değil birden fazla çocuğun kurtulmasını sağlayacak."