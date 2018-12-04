Revna Demirören: 2019'da özel eğitim merkezini açmış olacağız

Sosyal sorumluluk projesinde şehit, gazi ve engelli polis ailelerinin çocukları ile fiziksel ve zihinsel engelli çocukları, 5 büyük futbol takımının kulüp başkanları ve teknik direktörleri ile buluştular ve kitleleri peşinden koşturan yıldız futbolcuların antrenmanına gittiler. Tesislerde bir araya gelen çocuklar, statlara da giderek soyunma odasında, saha kenarında ve tribünde onlarla bir araya gelip hem yakından gördüler hem de fotoğraf çektirdiler. Aylarca süren çekimleri tamamlanan projede birbirinden ünlü yıldızlar, çocuklar için farkındalık yaratmak adına önemli bir projeye imza atmış oldular.



Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna Demirören ve Onların Gözünden Projesi'nin Sahibi Bizce Yapım Proje Yönetmeni Ahmet Yılmaz gecenin ev sahipliğini üstlendi.



Fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla inşası devam eden Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi'nin tamamlanması için kaynak sağlamak ve şehit ailelerine destek olmak adına gerçekleştirilen projenin tanıtım gecesine; Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri Monik İpekel, Fatoş Altınbaş Sarıgül, Sitare Kalyoncuoğlu, Ayşegül Toplusoy'un yanı sıra Proje Koordinatörü Özle Özer, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile yöneticiler, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve birbirinden değerli iş insanları katıldı.



Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşen projeye, Parla Fine Jewellery, Liv Hospital, Grand Pera Emek Sahnesi, Onur Ateş, Mazlum Çoktin ve Sönmezler Metal, Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kulüpler Birliği ve Beyoğlu Belediyesi de destek verdi.



SON YARDIMLAR AÇIK ARTIRMA FORMA SATIŞLARI İLE OLDU



Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, Bizce Yapım işbirliğiyle Onların Gözünden Futbol Dünyası Projesi ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarken yapılan son yardımlara açık artırma forma satışları eklendi. Futbolcuların imzasının bulunduğu formalar 15'er bin TL'ye alıcı buldu. Beşiktaş formasını Necat Gülseven, Fenerbahçe formasını İmam Altınbaş, Galatasaray formasını ise Emir Sarıgül alarak yardımda bulunmuş oldu.



REVNA DEMİRÖREN: "2019'UN MART AYINDA ÖZEL EĞİTİM MERKEZİNİ AÇMIŞ OLACAĞIZ"



Revna Demirören gecenin konuklarına seslenerek yaptığı konuşmada; "İhtiyaç sahibi ve engelli bireylerin sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla kurulan derneğimize ışığınızı ve desteğinizi kattığınız için çok teşekkür ederiz. Pek çoğunuzun bildiği gibi Bağcılar'da inşaatı devam eden engelli çocuklarımız için özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi olacak olan binamızın tamamlanması ve bir an önce faaliyete geçebilmesi için çok çalışıyoruz. 2019'un Mart ayında inşallah bunu açmış olacağız. Bu bina burada bulunan pek çok kişinin bağışları ve destekleri Spor Toto eski Genel Müdürümüz ve bugün Gençlik ve Spor Bakanımız olan Sayın Muharrem Kasapoğlu'nun katkılarıyla şu anki haline geldi. Çok büyük bir proje ve gerekli fonda çok büyük. Dolayısıyla etkinliklerimizin gelirini tamamen bu fona aktarmaya devam ediyoruz.



Sizlerin nezdinde bugünün şerefine derneğimize verdiği destek için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'a, Türkiye Futbol Federasyonu Üst Yönetim Cengiz Zülfikaroğlu'na ve ekibine spor kulüplerimizin değerli başkanlarına, teknik direktörlerine, destek veren futbolcularımıza ve onların fotoğraflarını çeken gençlerimize, derneğimizin tüm yönetim kurulu adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu etkinlikte ana sponsorumuz olan Turkcell'e çok teşekkürler ediyorum. Bu özel gecede çocuklarımızın çektiği fotoğraflar satışa sunuldu ve elde edilen gelirle engelli çocuklarımız için inşa ettiğimiz binanın son ihtiyaçları karşılanırken aynı zamanda İstanbul Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla şehit ailelerimize destek amaçlı kullanılacaktır.



Fotoğraflarımızın tümü hayırseverlerimiz tarafından gece daha başlamadan alınmış durumda. Bu değerli fotoğrafları alan değerli isimlere de nezdininizde teşekkür etmek istiyorum. Arçelik, Lokman Canpolat, Türk Telekom, Avasya, Mircea Lucescu, Tayfur Havutçu, Damat Tween-Süleyman Orakçıoğlu, Ahmet Kavalcı, Umut Güner, Arkın Tikiç, beIN Sports, Huawei, Huawei Eye, Ziraat Bankası sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.



32 şehit çocuğumuz 32 fotoğraf çekti ve bunların tamamı geçe başlamadan satıldı. Bugün bizimle burada olan herkese teşekkür eder, hayırlı bir akşam diliyorum. Katıldığınız için çok teşekkürler." dedi.

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