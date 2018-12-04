Revna Demirören: 2019'da özel eğitim merkezini açmış olacağız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRevna Demirören: 2019'da özel eğitim merkezini açmış olacağız
GeriGündem Revna Demirören: 2019'da özel eğitim merkezini açmış olacağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
04.12.2018 - 12:26, Son Güncelleme:

Revna Demirören: 2019'da özel eğitim merkezini açmış olacağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Revna Demirören: 2019'da özel eğitim merkezini açmış olacağız

Türkiye'nin en önemli futbol takımlarını aynı projede buluşturan Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, Bizce Yapım ile ortak yürüttüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlügü'nün desteğini de alarak "ONLARIN GÖZÜNDEN FUTBOL DÜNYASI" konseptiyle; şehit, gazi ve engelli polis ailelerinin çocuklarına yardım eli uzattı. Projede yer alan kulüplerin yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla yapılan özel tanıtım gecesi Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşti.

Sosyal sorumluluk projesinde şehit, gazi ve engelli polis ailelerinin çocukları ile fiziksel ve zihinsel engelli çocukları, 5 büyük futbol takımının kulüp başkanları ve teknik direktörleri ile buluştular ve kitleleri peşinden koşturan yıldız futbolcuların antrenmanına gittiler. Tesislerde bir araya gelen çocuklar, statlara da giderek soyunma odasında, saha kenarında ve tribünde onlarla bir araya gelip hem yakından gördüler hem de fotoğraf çektirdiler. Aylarca süren çekimleri tamamlanan projede birbirinden ünlü yıldızlar, çocuklar için farkındalık yaratmak adına önemli bir projeye imza atmış oldular.

Revna Demirören: 2019da özel eğitim merkezini açmış olacağız

Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna Demirören ve Onların Gözünden Projesi'nin Sahibi Bizce Yapım Proje Yönetmeni Ahmet Yılmaz gecenin ev sahipliğini üstlendi.

Fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla inşası devam eden Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi'nin tamamlanması için kaynak sağlamak ve şehit ailelerine destek olmak adına gerçekleştirilen projenin tanıtım gecesine; Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri Monik İpekel, Fatoş Altınbaş Sarıgül, Sitare Kalyoncuoğlu, Ayşegül Toplusoy'un yanı sıra Proje Koordinatörü Özle Özer, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile yöneticiler, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve birbirinden değerli iş insanları katıldı.
Revna Demirören: 2019da özel eğitim merkezini açmış olacağız

Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşen projeye, Parla Fine Jewellery, Liv Hospital, Grand Pera Emek Sahnesi, Onur Ateş, Mazlum Çoktin ve Sönmezler Metal, Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kulüpler Birliği ve Beyoğlu Belediyesi de destek verdi.

SON YARDIMLAR AÇIK ARTIRMA FORMA SATIŞLARI İLE OLDU

Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, Bizce Yapım işbirliğiyle Onların Gözünden Futbol Dünyası Projesi ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarken yapılan son yardımlara açık artırma forma satışları eklendi. Futbolcuların imzasının bulunduğu formalar 15'er bin TL'ye alıcı buldu. Beşiktaş formasını Necat Gülseven, Fenerbahçe formasını İmam Altınbaş, Galatasaray formasını ise Emir Sarıgül alarak yardımda bulunmuş oldu.
Revna Demirören: 2019da özel eğitim merkezini açmış olacağız

REVNA DEMİRÖREN: "2019'UN MART AYINDA ÖZEL EĞİTİM MERKEZİNİ AÇMIŞ OLACAĞIZ"

Revna Demirören gecenin konuklarına seslenerek yaptığı konuşmada; "İhtiyaç sahibi ve engelli bireylerin sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla kurulan derneğimize ışığınızı ve desteğinizi kattığınız için çok teşekkür ederiz. Pek çoğunuzun bildiği gibi Bağcılar'da inşaatı devam eden engelli çocuklarımız için özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi olacak olan binamızın tamamlanması ve bir an önce faaliyete geçebilmesi için çok çalışıyoruz. 2019'un Mart ayında inşallah bunu açmış olacağız. Bu bina burada bulunan pek çok kişinin bağışları ve destekleri Spor Toto eski Genel Müdürümüz ve bugün Gençlik ve Spor Bakanımız olan Sayın Muharrem Kasapoğlu'nun katkılarıyla şu anki haline geldi. Çok büyük bir proje ve gerekli fonda çok büyük. Dolayısıyla etkinliklerimizin gelirini tamamen bu fona aktarmaya devam ediyoruz.

Sizlerin nezdinde bugünün şerefine derneğimize verdiği destek için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'a, Türkiye Futbol Federasyonu Üst Yönetim Cengiz Zülfikaroğlu'na ve ekibine spor kulüplerimizin değerli başkanlarına, teknik direktörlerine, destek veren futbolcularımıza ve onların fotoğraflarını çeken gençlerimize, derneğimizin tüm yönetim kurulu adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu etkinlikte ana sponsorumuz olan Turkcell'e çok teşekkürler ediyorum. Bu özel gecede çocuklarımızın çektiği fotoğraflar satışa sunuldu ve elde edilen gelirle engelli çocuklarımız için inşa ettiğimiz binanın son ihtiyaçları karşılanırken aynı zamanda İstanbul Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla şehit ailelerimize destek amaçlı kullanılacaktır.

Fotoğraflarımızın tümü hayırseverlerimiz tarafından gece daha başlamadan alınmış durumda. Bu değerli fotoğrafları alan değerli isimlere de nezdininizde teşekkür etmek istiyorum. Arçelik, Lokman Canpolat, Türk Telekom, Avasya, Mircea Lucescu, Tayfur Havutçu, Damat Tween-Süleyman Orakçıoğlu, Ahmet Kavalcı, Umut Güner, Arkın Tikiç, beIN Sports, Huawei, Huawei Eye, Ziraat Bankası sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

32 şehit çocuğumuz 32 fotoğraf çekti ve bunların tamamı geçe başlamadan satıldı. Bugün bizimle burada olan herkese teşekkür eder, hayırlı bir akşam diliyorum. Katıldığınız için çok teşekkürler." dedi.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (04.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak, donarak ölmüş bulundu

Meral Akşener açıklamıştı... CHP'den ilk yorum: Ortak aday olmayacak

Ağaç da kesmişler

Ders kitaplarına sızanları üslubundan tanıdı