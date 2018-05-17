Revani nasıl yapılır? Yapım aşamalarıyla revani tarifi

Bayram tatlıları denildiğinde akla gelen ilk tatlılardan biri de revani oluyor. Özellikle baklava veya kadayıf gibi zahmetli tatlılara zamanı olmayanlar tercihleri revaniden yana kullanıyor. Osmanlı saraylarının gözdesi revaninin yapım aşamalarına sadık kalıp içerisine kattığınız malzemeleri değiştirebilirsiniz. İşte haşhaşlı, portakallı hatta üzeri dondurmalı olarak deneyebileceğiniz revani tatlısının yapım aşamaları!



Malzemeler



• 3 adetyumurta

• 1/3 su bardağışeke

r• 1/2 su bardağıirmik

• 1/3 su bardağıyoğurt

• 1/2 çay bardağısıvı yağ

• 1 su bardağıun



Püf noktası:Bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Yumurtayı iyice kabartın ve diğer malzemeleri eklerken söndürmemeye özen gösterin. Şerbeti kekin üzerine dökmeden önce şerbetin soğuk, kekin sıcak olduğundan emin olun.

Yapılış aşamaları



1. Fırını önceden 170 derecede ısıtın.

2. Derin bir kaba aldığınız şeker ve yumurtayı yüksek devirde karışım kabarana ve homojen bir hal alana dek mikserle çırpın.

3. Yumurtalar istenilen kıvama geldikten sonra yoğurt ve sıvı yağı da ekleyip çırpmaya devam edin.

4. Unu ve kabartma tozunu eleyerek ayrı bir kaba alın. İrmik ve portakal kabuğu rendesini de ekleyin ve havalandırarak birbirlerine karışmalarını sağlayın.

5. Unlu karışımı yumurtalı karışıma ekleyin ama çok karıştırmayın. Unların gözden kaybolacağı kadar karıştırmanız yeterli.

6. Orta boy bir fırın kabını hafif yağlayın. İçerisine revani karışımını dökün ve önceden ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar pişirin.7. Bu arada şerbet malzemelerini bir tencereye alın. Yüksek ateşte karıştıra karıştıra pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve tıkırdamaya alın. 10 dakika da bu şekilde pişsin. Sonra soğuması için kenara alın.

8. Pişen revani kekini fırından çıkarın. Tamamen soğuyan şerbeti, sıcak kekin üzerine, her yerine eşit miktarda dökün.

9. Şerbeti tamamen çekip soğuyunca dilimleyip servis edebilirsiniz.