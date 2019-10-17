Resulayn’da YPG’li teröristlerden kurtarılan sivillere, SMO askerleri böyle yardım etti
Resulayn´da ön cephede savaşan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yayınladıkları görüntüyle dua istedi. Ayrıca, YPG´li teröristlerden kurtarılan sivillere yardım ettikleri görüldü.
Türkiye´nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9´uncu gününde. Resulayn´da süren çatışmalarda, SMO askerleri, yayınladıkları görüntülerde ön cephede savaştıklarını belirterek tekbir getirdi ve dua istedi. Diğer bir görüntüde ise askerlerin, YPG´li teröristlerden kurtarılan sivillere yardımcı oldukları görüldü.
‘ENDİŞELENME AMCA'
Görüntüde, askerlerin yaşlı bir adamı sakinleştirmeye çalıştıkları ve ona su verdikleri görülürken; askerlerin ‘Endişelenme amca. Hepimiz senin çocuklarınız. Su iç ve sakinleş´ dedikleri duyuldu.
Öte yandan, SMO Liva Şükür el Şemal Tümeni İkinci Taburu´ndan bir askerin, YPG´ye ait olan bir binanın ele geçirildiğini belirttiği görüntüler de paylaşıldı.
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