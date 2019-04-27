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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Restoranda panik anları... Garson durumu görünce müşterinin yanına koştu

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Kuruçeşme'de bir restoranda çalışan garson Turgut Dikmen, yemek yerken boğulma tehlikesi yaşayan müşteriye müdahale ederek, müşterinin hayatta kalmasını sağladı.

Garson Turgut Dikmen, yemek yerken boğulma tehlikesi yaşayan bir müşteriye yaptığı müdahale ile müşterinin hayatta kalmasına sağlarken, bu davranışıyla takdir topladı.

GARSONUN MÜDAHALESİ TURİSTİN HAYATINI KURTARDI

Kuruçeşme'deki bir restoranda yaşanan olay, restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ailesiyle birlikte yemek yiyen turist, bir anda nefes alamamaya başladı. Eşinin müdahalesi yetersiz kalınca 22 yaşındaki garson Turgut Dikmen olayı fark ederek, boğulma tehlikesi yaşayan müşterinin yanına geldi.

Garson Dikmen, o anları şöyle anlattı:

"Rutin bir şekilde çalışıyordum. İşime devam ediyordum. Kasaya gelmek zorundaydım hesap için, geldiğimde hanımefendinin çırpınışını gördüm. Beyefendinin boğazına bir şey kaçtığını fark ettim. Derhal müdahale etmek zorunda hissettim kendimi. Aldığım eğitimlere de dayanarak doğru bir şekilde müdahale ederek beyefendinin hayatına dokunmuş oldum."

Olayın sıcaklığıyla sadece turisti kurtarmaya odaklandığını söyleyen Dikmen, "O an ne olduğunu ben bile hatırlamıyorum. Sadece beyefendiye odaklanmıştım. Bir şekilde nefes borusuna kaçan şeyi çıkarmaya çalıştım. Nitekim başardım." dedi.

Aldığı eğitimlerin karşılığını verdiğini ifade eden garson Dikmen, "Birinin hayatını kurtarmak bence güzel bir duygu, keşke herkes benim gibi bilgili bir şekilde insanlara yardım edebilse." diye konuştu.

PERSONELE ÖZEL EĞİTİM

Restoranın Yönetimi Kurulu Üyesi Enis Ersavaştı ise garson Dikmen'in hayati müdahalesinin doğru bir eğitimle mümkün olduğunu belirterek, "Bire bir aslında eğitimi tatbik ediyor. İkinci denemesinde de beyefendinin hayatı kurtuluyor. Bizim için en önemli şey bir insanın hayatının kurtarılmış olması. Profesyonel eğitimlerini almış, tatbik etmede medeni cesareti yüksek arkadaşlarla bir insanın hayatına dokunabilmek bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

Tüm çalışanlarının bu eğitimlerden geçirildiğini söyleyen Erşavaştı, "İş sağlığı güvenliği eğitimlerini biz de özümüzde çok benimsiyoruz. Bunu önemseyerek süreklilikle tekrar ediyoruz. Arkadaşlar da bu eğitimleri aldıktan sonra, uygulamalı eğitimler olduğu için de bu tarz bir vaka geliştiğinde uygulamaktan geri kalmıyorlar. Bugün de nitekim gördük ki, aslında devletin bugün bize zorunlu kıldığı iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ersavaştı, Dikmen'in davranışının karşılıksız kalmayacağını belirterek, bir sertifikasyon programına gönderileceğini söyledi.

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