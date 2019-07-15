Resmi tatillerde eczaneler açık mı? Eczaneler 15 Temmuz'da (bugün) açık mı?
Resmi tatillerde eczaneler açık mı sorusu, tedavi sürecinde ilaç tedariği sağlamak isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. Eczaneler 15 Temmuz Pazartesi günü açık mı sorusu, bu günün resmi tatil olması dolayısıyla gündem konuları arasında yer alıyor. Peki, bugün eczaneler açık mı ve çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Resmi tatillerde eczaneler çalışıyor mu sorusu, gün içerisinde birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yakınlarında bulunan eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, buna göre yola çıkacak. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü eczaneler açık mı ve çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
RESMİ TATİLLERDE ECZANELER AÇIK MI?
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır.
ECZANELERDE TABELA ZORUNLULUĞU
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, "kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması" ile "özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur" yükümlülükleri yeni açılan ve nakil olan eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyette bulunan eczaneler tarafından da en geç 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak.
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