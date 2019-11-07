Resimli ve en yeni seçeneklerle kandil mesajları! 2019 Mevlid Kandili mesajları

Whatsapp, Facebook, kısa mesajlar aracılığıyla resimli ve yeni kandil mesajları arasından seçenekleri göndermek isteyen Müslümanlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Günün maneviyatını yansıtabilmek için resimli kandil mesajları arasından kendilerine en anlamlı geleni tercih edecek olan Müslümanlar, yazılı, videolu ve resimli seçenekleri tercih edecek. İşte, bu hususta gönderilerinizde yer verebileceğiniz Mevlid Kandili mesajları
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, hakkında merak edilenleri anlattı...