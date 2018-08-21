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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Rehine operasyonunda şok gerçek... Meğer o da çete üyesiymiş!

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Rehine operasyonunda şok gerçek... Meğer o da çete üyesiymiş!

İSTANBUL’da 50 bin dolar fidye için kaçırılan Suriyeli Servat Mervan’ı kurtarmak için bir eve baskın düzenleyen polis ikinci bir rehine kriziyle karşı karşıya kaldı. Rehin alınan Ela da kurtarıldı ancak bu olayın arkasından akıl almaz gerçek ortaya çıktı...

Mervan’ı kaçıranlardan Musab Elali, evde bulunan 20 yaşındaki Ela Yunus’un boğazına bıçağı dayayarak rehin aldı. Yunus’u çatıya çıkaran Elali, 2 saatlik uğraşın ardından güçlükle ikna oldu. Elali’nin verdiği bilgiyle, 18 gündür işkence edilerek bir evde tutulan Mervan da kurtarıldı. Ela Yunus da kaçırma olayının içinde olduğu anlaşılınca gözaltına alındı. Çetenin Yunus’un güzelliğinden yararlanarak, sosyal medyada varlıklı kişilerle bağlantı kurdurduğu, buluşma sırasında baskın yaparak buluşan kişilerden yüklü miktarlarda para aldıkları belirlendi.

TELEFON BAYİSİ AÇTI, 4 KİŞİ KAÇIRDI

Faisal Alahmar Mervan Suriye’de iç savaş patlak verince ailesiyle birlikte Türkiye’ye kaçtı. Esenyurt’ta bir daire kiralayan Mervan, ailesinin geçimini sağlamak için telefon bayisi açtı. Oğlu Servat Mervan’da(21) yanında çalışıyordu. 29 Temmuz’da Servat Mervan işyerinden eve dönerken 4 kişi tarafından kaçırıldı. Servat Mervan’ın telefonundan babasını arayan bir kişi 50 bin dolar fidye istedi. Faisal Alahmar Mervan’ın birkaç gün parayı toplamaya çalıştı.

Rehine operasyonunda şok gerçek... Meğer o da çete üyesiymiş


İŞKENCE FOTOĞRAFLARI GELİNCE POLİSE BAŞVURDU

Oğluna işkence edilirken çekilmiş görüntüler gönderilmeye başlayınca polise başvurdu. Asayiş Şube Gasp Büro Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi çalışma başlattı. Bölgede yapılan kamera çalışmasında, Mervan’ı kaçıran aracın plakası belirlendi. Araç kiralıktı. Kiralanan şirkete gidildi. Araç kaçırma olayının ardından şirkete teslim edilmişti. Aracı Suriyeli Musab Elali’nin(36) kiraladığı belirlendi. Polisler adresini tespit ettikleri Elali’nin Küçükçekmece’deki evine gitti.

KESKİN NİŞANCILARI GÖRÜNCE BIRAKTI

Kapıda polisleri gören Elali evdeki genç bir kadının boğazına bıçak dayayarak çatıya çıktı. Polisler tam 2 saat boyunca Elali’yi ikna etmeye çalıştı. Elali keskin nişancı tüfeklerinin kendisine yöneldiğini görünce, sonunda elindeki bıçağı bıraktı. Genç kadının adı Ela Yunus’tu. Kaçırma olayında aktif olarak yer alan Elali’nin bir arkadaşının sevgilisiydi. Polis, Ela Yunus’u kurtarmıştı ancak Servat Mervan’ın akıbetini hala bilmiyordu. Elali sorguya alındı. Elali, Mervan’ı Esenyurt’ta bir evde tuttuklarını söyledi. Ev kısa sürede sarıldı ve kapı kırılarak içeri girildi. Mervan sağ olarak kurtarıldı. 18 gün boyunca kendisine işkence edildiğini söyleyen Mervan, yanında duran 2 kişinin kendilerine gelen telefon üzerine kapıyı üzerine kilitleyerek evden ayrıldıklarını söyledi. Elali, kapıya polis dayanınca hemen Mervan’ın yanındaki arkadaşlarını aramış ve kaçmalarını söylemişti.

Rehine operasyonunda şok gerçek... Meğer o da çete üyesiymiş


ELA DA ÇETE ÜYESİ ÇIKTI

Polis yaptığı araştırmada, kurtardıkları Ela Yunus’un da çetenin bir parçası olduğunu, kaçırma olayında rolü olduğunu belirledi. Ela Yunus hakkında da gözaltı kararı verildi. Ela Yunus’un kaçırma olayı dışında çete için önemli bir finansal kaynak olduğu belirlendi. Çete üyeleri sosyal medya hesaplarını tarıyor, varlıklı kişileri belirliyordu. Ela Yunus, sosyal medya hesabı üzerinden bu kişilerle bağlantı kuruyor ve randevulaşıyordu. Buluşma sırasında, çete üyeleri ortaya çıkıyor, “Sen bizim namusumuza mı göz diktin, kimsin sen kardeşim?” diyerek ölümle tehdit edip yüklü miktarlarda para alıyorlardı.

Emniyette sorguları tamamlanan Musab Elali ve Ela Yunus, adliyeye sevk edilirken, kaçırma olayına karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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