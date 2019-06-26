Raylardaki eksikler 14 ay önce görülmüş
Sakarya Arifiye’de geçen hafta sağanak yağış nedeniyle tren geçişine kapatılan demiryolundaki eksikliklerin 14 ay önceden bilindiği ve resmi evrakta, “Eksiklikler, yoğun yağış sırasında seyrüsefer, can ve mal emniyetini tehlikeye sokabilecek durumdadır” diye yazıldığı ortaya çıktı.
Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı’nın, hattı yapan firmaya eksikliklerin düzeltilmesi için 75 gün süre verdiği, bu sürede meydana gelecek tehlikelerin sorumluluğunu üstlendiği anlaşıldı. Başkanlığa ait evrakta iki demiryolu hattı arasında kot farkının fazla olduğu, ‘Hat 1’ adlı hattın desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Altyapının yüzeysel su akışından korunması için kanat duvarlarının yapılması istendi. Bu noktanın heyelan bölgesi olduğu vurgulanarak, “Önlem alınması gereklidir” denildi.
Menfezin dere kesitini karşılamadığı kaydedilen evrakta şöyle devam edildi:
“Menfez çıkışının su altında kalmasından dolayı su ile birlikte gelen teressubatın (tortu) tahliyesini sağlayamamaktadır. Tıkandığı durumda müdahale şansımız yoktur. Menfezin iptal edip dereye alternatif güzergâhtan Sakarya nehrine bağlamak gereklidir.”
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