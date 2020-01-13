Rasyonel ne demek? Rasyonel nedir? Rasyonel TDK kelime anlamı

Rasyonel kelimesinin anlamı, ''Akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ölçülü, hesaplı, ussal'' olarak TDK Sözlüğünde yer almaktadır. Bu anlamı genel terim anlamıyla ilişkilendirmek gerekir. Genel ifadesi bu şekilde bilinir. Ayriyeten anlamını desteklemek için de Sözlükte; ''Rasyonel bir çalışma.'' cümlesine yer verilmiştir.

Rasyonel kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Batı'da pek çok ülkenin kullandığı bir kelimedir.

İKTİSADİ RASYONEL NE DEMEK?

İktisadi rasyonel, iktisat terimi olarak bilinir. Karar birimlerini temsil eden kimselerin taşıdığı özelliği vurgulamak amacıyla bu terim kullanılır. Genel terimi ile kısmen bağdaşan anlam birliği bulunur(iktisadi kişinin taşıdığı özellik: ölçülü, hesaplı, akla uygun davranan gibi.).

FELSEFEDE RASYONEL KAVRAMI

Felsefede ilkelerin temas ettiği nokta ''sorgulama'' olarak değerlendirilir. Buna istinaden felsefede rasyonel kavramıysa, akılcı olmak demektir. Akla uygun sorgulama, bunu uygulayan kimseler için de bazen kullanılır(Rasyonel kimse). Nesnelliğe yatkın anlamını da taşıyabilmektedir rasyonel.

MATEMATİKTE RASYONEL KAVRAMI

Matematikte bulunan rasyonel sayılara pek çok kişi aşinadır. Orta öğretimde matematik dersinde aktarılan ''rasyonel sayılar'' konusunda geçen rasyonel kelimesiyse; Tam sayıların genişlemesi olan ''Q'' ifadesi ile gösterilen kümede yer alan sayılardır.