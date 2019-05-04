Ramazan ne zaman başlıyor ilk teravih namazı ne zaman? İşte il il sahur ve iftar saatleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRamazan ne zaman başlıyor ilk teravih namazı ne zaman? İşte il il sahur ve iftar saatleri
GeriGündem Ramazan ne zaman başlıyor ilk teravih namazı ne zaman? İşte il il sahur ve iftar saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
04.05.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Ramazan ne zaman başlıyor ilk teravih namazı ne zaman? İşte il il sahur ve iftar saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ramazan ne zaman başlıyor ilk teravih namazı ne zaman? İşte il il sahur ve iftar saatleri

11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan, 5 Mayıs Pazar günü başlayacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için pazarı pazartesiye bağlayan gece sahura kalkılacak. Vatandaşlar Ramazan ayının başlamasına çok az bir süre kala kentlerinde sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri tarafından duyurulan imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitleri açıklandı. İşte il il sahur ve iftar saatleri ve merak edilen soruların cevapları

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir gecesi idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

İşlek, 6 Mayıs Pazartesi günü ramazan ayının başlayacağını ve 29 gün süreceğini belirterek, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacağını, ilk iftarın ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacağını söyledi.

Ramazanın ilk günü son imsakın Muğla ve İzmir'de 04.28'de başlayacağını ve son iftarın saat 20.23'te Edirne'de açılacağını kaydeden İşlek, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.

İşlek, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da 02.35'te, son imsakın Muğla'da 03.57'de başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de 19.28'de, son iftarın ise Edirne'de 20.50'de yapılacağını aktararak şunları kaydetti:

"Ramazanın son günü Sinop'ta 17 saat 18 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 24 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 29 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 18 saat 57 oruç tutulacak."

İŞTE İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ- RAMAZAN 2019 İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

Ramazan ayında sabah ezanının okunmasının öne çekilmesi nedeniyle oruç süresinin uzamasına yönelik sorular geldiğine de işaret eden İşlek, şunları anlattı:

"Oruca başlama zamanı imsak vaktiyle başlar, akşam ezanıyla sona erer. Ramazan harici dönemde güneşe daha yakın olarak sabah ezanı okutulup sabah namazı kıldırılıyor. Fakat ramazan harici dönemde dahi oruç tutulsa imsak vaktiyle oruca başlanması gerekiyor. Ramazan ayında insanlar gece sahura kalkıp ayakta oldukları için imsak vaktiyle sabah namazının vakti de girdiği için ezanlar imsak vaktine çekilmekte. Bunun zamanın öne çekilmesi veya kısaltılması gibi bir durumu söz konusu değil.

Ramazan ne zaman başlıyor ilk teravih namazı ne zaman İşte il il sahur ve iftar saatleri

Ramazan bu yıl 29 gün sürecek

Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek.

On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 31 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki ramazanın ana temasının "Ramazan ve İnfak", fitre bedelinin ise 23 Türk Lirası olduğunu duyurulmuştu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Avukatın motosikletçi iddiası: Evinde çıplak uyandım

Sınıfta cinsel içerikli film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Kulak kıllarını yakmak istedi eşini ve kendisini yaktı