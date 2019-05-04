Ramazan ne zaman başlıyor ilk teravih namazı ne zaman? İşte il il sahur ve iftar saatleri

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir gecesi idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

İşlek, 6 Mayıs Pazartesi günü ramazan ayının başlayacağını ve 29 gün süreceğini belirterek, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacağını, ilk iftarın ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacağını söyledi.

Ramazanın ilk günü son imsakın Muğla ve İzmir'de 04.28'de başlayacağını ve son iftarın saat 20.23'te Edirne'de açılacağını kaydeden İşlek, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.

İşlek, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da 02.35'te, son imsakın Muğla'da 03.57'de başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de 19.28'de, son iftarın ise Edirne'de 20.50'de yapılacağını aktararak şunları kaydetti:

"Ramazanın son günü Sinop'ta 17 saat 18 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 24 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 29 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 18 saat 57 oruç tutulacak."

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Ramazan ayında sabah ezanının okunmasının öne çekilmesi nedeniyle oruç süresinin uzamasına yönelik sorular geldiğine de işaret eden İşlek, şunları anlattı:

"Oruca başlama zamanı imsak vaktiyle başlar, akşam ezanıyla sona erer. Ramazan harici dönemde güneşe daha yakın olarak sabah ezanı okutulup sabah namazı kıldırılıyor. Fakat ramazan harici dönemde dahi oruç tutulsa imsak vaktiyle oruca başlanması gerekiyor. Ramazan ayında insanlar gece sahura kalkıp ayakta oldukları için imsak vaktiyle sabah namazının vakti de girdiği için ezanlar imsak vaktine çekilmekte. Bunun zamanın öne çekilmesi veya kısaltılması gibi bir durumu söz konusu değil.

Ramazan bu yıl 29 gün sürecek

Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek.

On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 31 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki ramazanın ana temasının "Ramazan ve İnfak", fitre bedelinin ise 23 Türk Lirası olduğunu duyurulmuştu.