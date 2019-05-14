Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Bayram hangi tarihte başlıyor?
Oruç ibadetinin idrak edildiği on bir ayın sultanı ramazan ayının başlaması ile birlikte, bayram tatili ile ilgili bilgiler de gündeme gelmeye başladı. Özellikle çalışan kesim, tatil planlarını yapmak için, Ramazan Bayramı tarihlerini araştırıyor. Yapılan resmi yazılı açıklama ile, Ramazan Bayramı tarihleri kesinlik kazanmıştı. Peki, bu sene, bayram hangi tarihte başlayacak? Ramazan Bayramı tatili ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylar...
Kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazı ile Ramazan Bayramı tatili uzatıldı ve tatil tarihleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Ramazan ayının ortalarına ilerlememizle beraber, şehir dışına çıkacak olan ve memleketlerine gitme planı yapan öğrenciler de, bayram tatili ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, 2019 yılında idrak edilecek ilk dini bayram olan Ramazan Bayramı ne zaman? İşte, bayram tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler.
BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi.
Ramazan bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi. Hafta sonu izinleri de birleştirildiğinde, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti.
Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek.
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