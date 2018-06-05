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    Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

    Hürriyet Haber
    05.06.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:

    Ramazan Bayramı'na çok az bir süre kala vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olduğunu merak ediyorlar. Bu yıl da geçtiğimiz yıllar gibi 9 gün tatil olacak mı sorusu merakla cevap arıyordu. Peki Ramazan Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak? İşte detaylar

     Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ramazan Bayramında idari izin kararı alınmadığını açıkladı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman kaldığına işaret eden Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil. Çünkü Ramazan Bayramı cuma gününe, hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil kararı alma gereği duymamıştır." dedi.

    Ramazan Bayramı, bayram namazı Türkiye'nin dört bir köşesinde ihya edilmeye başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre bu yıl Ramazan Bayramı, haziran ayının ortalarına denk gelecek. Peki, hafta sonuna gelmesi nedeniyle kısa sürecek olan Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? İşte, bayram namazı saatleri hakkında Diyanet'in açıkladığı resmi bilgiler

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

    Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak.

    Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma günü olacak. Arefe günüyle birlikte toplam üç buçuk gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;

    - 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

    - 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

    - 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

    - 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

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    Etiketler: bayram tatili kaç gün , 2018 bayram tatili
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