Rahip davası için geldiler... Tutukluluğuna devam

ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın yargılanmasına İzmir Şakran T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Kampusu’nda bulunan İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün başlandı. Davaya çok sayıda yabancı basın mensubu da ilgi gösterdi. Rahip Brunson’un eşi Norine Brunson ile Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile Uluslararası İnanç Özgürlüğünden Sorumlu Büyükelçi Sam Brownback ve kilise görevlileri de izleyiciler arasında yer aldı.

35 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Mahkeme heyetinin“Türkçe biliyor musunuz?” sorusuna Brunson’un yanıtı “Az biliyorum” oldu. Brunson, “Savunmanızı Türkçe mi yapacaksınız?” sorusuna da “Türkçe yapacağım. Anlamazsam sorarım” yanıtını verdi. “Soruşturmada 3 vatandaşlığı var denilmiş, ABD, Almanya ve İspanya. Doğru mu?” sorusunu Brunson, “Sadece ABD vatandaşlığım var” diye cevapladı.

‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği’ gerekçesiyle 15 yıla kadar, ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlamasından da 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Brunson, İsa Mesih’i anlatarak ona öğrenci yetiştirmek için 1993’te Türkiye’ye geldiğini, 2010’da Yeni Doğuş Kilisesi’nden ayrılarak Diriliş Kilisesi’ni kurduğunu anlattı. Brunson, bu sürede gizlice ya da Türkiye aleyhine bir şey yapmadığını, tam tersine Türkiye’yi sevdiğini ve Türkiye için dua ettiğini savundu.

‘FETÖ, İNANCIMA HAKARET’

Brunson, “Yanlış hiçbir şey yapmadım. Devlet bizi her zaman izledi. İddiaların ve suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu faaliyetlere katılmadım. FETÖ benim inancıma bir hakaret. Ben Hıristiyan bir din adamıyım. Ben İslami bir harekete katılmazdım. Benim inancım ve mezhebim böyle bir şey kabul etmezdi” dedi.

Brunson, FETÖ üyesi suçlamalarıyla tutuklu olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı avukat Taner Kılıç’la irtibatlarıyla ilgili de, “İlk gözaltına alındığımda 63 gün tutuldum. 9 Aralık 2016’ya kadar. Avukat Taner Kılıç’ı o zamana kadar tanımıyordum. Gözetim altındayken bir avukata ihtiyaç olduğu için görüştük. Telefonla görüştüğüm kişi Taner Kılıç’ı buldu. Zaten daha sonra da başka bir avukat ayarladılar” dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ABD’de olduğunu da vurgulayan Brunson, “3 hafta sonra Türkiye’ye döndüm. Suçlu olan bir insan dönmez” dedi.

Savunmasında sürekli Dinlerarası Diyalog toplantılarına hiç katılmadığını söyleyen rahip Brunson, PKK yandaşlarına ilticaları konusunda yardımcı olduğu suçlamasını da reddetti. Mahkeme başkanının “Suruç patlamasında Suruç’ta mıydın?” sorusu üzerine Brunson, “Hayır değildim” dedi. Brunson, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine, mültecilere tebliğ görevinde bulunmak için gittiğini, ByLock ve Eagle programlarını kullanmadığını iddia etti.

DURUŞMADA AĞLADI

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Brunson, ifadesine başladığı sırada ağlamaya başladı. Gözyaşlarına boğulan Rahip Brunson kısa süreli de fenalık geçirip yerine oturdu. Bir süre dinlenen Brunson, mahkeme başkanının isterse devam etmeyebileceği yönündeki sözlerine karşılık, “Sorun Şakran’da değil. Benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Psikiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum” dedi. Brunson daha sonra ifadesine devam etti.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ

Gizli tanıklar dinlenmesinin ardından mahkeme, Brunson’un tutukluluğunun devamına karar verdi.