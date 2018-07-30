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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Banu ŞEN
30.07.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

Rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
Rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine avukatı aracılığı ile itiraz etti.

Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, geçen hafta tutukluluğu, 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilen Brunson’un ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:
“Sayın mahkemenizce verilen karar üzerine müvekkil sanık A.C. Brunson cezaevinden tahliye edilmiştir.

Tahliye kararı ile telafisi mümkün olmayan zararların doğmasının önü alınmış ve müvekkil sanık cezaevi koşullarından kurtulmuştur. Bu bakımdan müvekkil sanık verilen kararı olumlu olarak karşılamaktadır.

Ancak tüm bunlara rağmen müvekkil sanık özgürlüğünü tam olarak kullanamamakta ve normal, rutin yaşamına dönememektedir. Daha da önemlisi inancını serbestçe yaşayamamakta ve dini görevlerini yerine getirememektedir. Bu sebeple ev hapis uygulamasının kaldırılarılarak mahkemenizin takdir edeceği bir başka adli kont verilmesine (örneğin ilgili kurumlara imza atmak gibi) karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Gelinen aşamada delillerin toplanmış olması, müvekkil sanık aleyhine iddianamede belirtilen suçların işlediğine dair aleyhe yeni bir delilin dosyaya girmemesi, dinlenen tanıkların soyut beyanlarda bulunması ve her bir tanığın müvekkil sanıkla şahsi husumet içinde bulunması, müvekkilden elde edilen dijital verilerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması, tutuklamadan elde edilen amacın gerçekleşmesi ve müvekkilin özgürlüğünün sağlanmasının kamu adına bir tehlike yaratmaması olguları birlikte değerlendirildiğinde adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Bu nedenlerle müvekkil sanık hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılarak başkaca bir adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve yine müvekkil sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur.

Yukarıda belirtilen sebeplerle, müvekkil hakkında hükmedilen adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz. “

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (30.07.2018)
daha fazla video için
Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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