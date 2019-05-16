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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
16.05.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Rahatlığıyla 'pes' dedirtmişti... Şimdi de hastaneden kaçırdı

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BURSA'da, trafik ışıklarında mendil satarken, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Suriye uyruklu Taha Ceddo (9), kaldırıldığı hastaneden babası tarafından kaçırıldı. Polis ekiplerince aranan baba Faysal Ceddo'nun, 5 çocuğuna zorla mendil sattırdığı ve çalışmadıkları zaman dövdüğü belirlendi.

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  • Rahatlığıyla pes dedirtmişti... Şimdi de hastaneden kaçırdı
  • Rahatlığıyla pes dedirtmişti... Şimdi de hastaneden kaçırdı
  • Rahatlığıyla pes dedirtmişti... Şimdi de hastaneden kaçırdı
  • Rahatlığıyla pes dedirtmişti... Şimdi de hastaneden kaçırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün, Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı kavşağında meydana geldi. F.Y. (41) yönetimindeki 16 YC 735 plakalı hafif ticari araç, aniden yola fırladığı öne sürülen, mendil satan Suriyeli Taha Ceddo'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulup, asfalta düşen çocuk, yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı çocuk, 'XXX3 ZZZL1' diye kayıt edilerek, tedaviye alındı.

Taha Ceddo, dün gece saatlerinde, babası Faysal Ceddo tarafından hastaneden kaçırıldı. Kazanın ardından 1 gün gözaltında kalan sürücü F.Y. ise kimse şikayetçi olmayınca ifadesi alınarak, serbest bırakıldı.

ÇOCUKLARINA MENDİL SATTIRIYORMUŞ

Faysal Ceddo'nun, polis ekiplerince yapılan inceleme ve GBT sorgusunda, çocuklarına zorla mendil sattırdığı ve çalışmadıkları zaman dövdüğü belirlendi.

Ceddo'nun 5 çocuğunun bulunduğu ve hepsini farklı noktalarda çalıştırdığı öğrenildi. Polis ekipleri, yaralı oğlu Taha'yı hastaneden kaçıran Faysal Ceddo'nun yakalanması için çalışma başlattı.

KAZA YERİNDE İLGİSİZ DAVRANMIŞTI

Öte yandan dün kaza sonrası yol ortasında yatan yaralı Taha Ceddo'nun babası Faysal Ceddo, olay yerine gelmiş, çocuğu acı içinde kıvranırken, rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti. 

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