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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.11.2019 - 18:11, Son Güncelleme:

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Savcılığa başvurdu

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Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Savcılığa başvurdu

Giresun’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan’ın (11) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili babası Şaban Vatan, DNA örneği vermek için dilekçeyle savcılığa başvurdu. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Şaban Vatan’ın daha önce DNA örneği vermekten kaçındığı açıklanmıştı.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de, Eynesil’e bağlı Gümüşçay Mahallesi’ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu. Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu’nun 12 üyesi de 7 Kasım’da Eynesil’e gelerek, incelemelerde bulundu.

BAŞSAVCILIK: BABA DNA ÖRNEĞİ VERMEKTEN KAÇINDI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dün yapılan açıklamada, baba Şaban Vatan’ın, DNA örneği alınmasına izin vermediği belirtilmişti. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir. Bu nedenle otopside bulunan erkek DNA karşılaştırması ile ilgili kesin bir kanaate ulaşılamamıştır. Soruşturma dosyası ile ilgili gizlilik kararı 08.11.2019 tarihinde kaldırılmıştır. 11.11.2019 tarihinde baba Şaban Vatan ve avukatı, dosyada bulunan bilgi, belge ve dijital verilerden örnek talep etmiştir. Dosyada taraf oldukları için kendilerine istedikleri bilgi ve belgeler CMK 234’üncü madde uyarınca soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla verilmiştir. Baba Şaban Vatanın almış olduğu bu belge ve dijital verileri sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığı saptanmıştır. Başsavcılığımız tarafından Rabia Naz Vatan’ın görüntülerinin babası Şaban Vatan’a seyrettirildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denilmişti.

BABADAN DNA İÇİN BAŞVURU

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, baba Şaban Vatan, DNA örneği vermek için dilekçeyle Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Baba Vatan, el yazısıyla kaleme aldığı başvuru dilekçesinde, gerekli işlemlerin başlatılarak, incelenmek üzere DNA’sının alınmasını talep etti. Başsavcılığın kararı ile Şaban Vatan’ın DNA örneğinin alınacağı öğrenildi.

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