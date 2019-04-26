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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.04.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Rabia Naz'ın ölümünde yeni gelişme

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Rabia Naz'ın ölümünde yeni gelişme

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili daha önce ifadelerine başvurulan bazı kişilerin yeniden dinlenmesine devam edilirken savcılık, beyanlar doğrultusunda yeni tanıklara ulaşıyor. Kamuoyu ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi için mahkeme kararıyla dosyaya erişim yasağı getirildi.

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Nisan 2018'de meydana gelen olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Soruşturmada hiçbir detayın atlanmaması ve şüpheye yer bırakılmamasına özen gösteren Başsavcılık, daha önce bilgilerine başvurulan 50 tanığın ifadelerini inceleme işlemini sürdürüyor. Yeniden dinlenilmesi gerekli görülenler ise adliyeye davet edilerek tekrar beyanları alınıyor.

Başsavcılık, beyanlar doğrultusunda olayla ilgili daha önce dinlenmeyen yeni tanıkları ortaya çıkarıyor. Bu kişilerin de ifadelerini alan Başsavcılık, ortaya çıkan yeni tanıklar sayesinde olayı daha hızlı ve sağlıklı şekilde aydınlatmayı hedefliyor.

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Giresun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan 5 kişilik özel ekip de araştırmalarını sürdürüyor.

Dosyaya erişim yasağı

Öte yandan, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılığın talebi üzerine mahkeme tarafından dosyaya erişim yasağı kararı alındı.

Kararın, hem kamuoyu hem de sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi, soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığı bildirildi.

 

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