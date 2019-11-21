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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN (DHA)
21.11.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Rabia Naz'ın babası hakkında 'tehdit' soruşturması

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Rabia Naz'ın babası hakkında 'tehdit' soruşturması

Giresun'un Eynesil ilçesinde evlerinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan hakkında annesi Fikriye Vatan'ı tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, Şaban Vatan'ın annesi Fikriye Vatan'ın evine 1 ay süreyle yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldı.Fikriye Vatan, oğlu Şaban Vatan'ın evine ara ara geldiğini, "Kızımı siz öldürdünüz, nasıl can vereceksin, öleceğini mi zannediyorsun, diğer oğluna sahip çıkıyorsun ama bana sahip çıkmıyorsun, oğlun Muhammet'i öldüreceğim" diyerek hakaret ve tehditlerde bulunduğunu öne sürdü.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı.

Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek incelemelerde bulundu.

ANNESİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken Şaban Vatan'ın annesi Fikriye Vatan, dün jandarmaya giderek oğlu tarafından tehdit edildiğini öne sürüp şikâyetçi oldu. Fikriye Vatan, jandarmaya verdiği ifadesinde torunu Rabia Naz'ın hayatını kaybetmesinin ardından oğlunun psikolojisinin bozulduğunu, kendisi ve diğer oğlu Muhammet Vatan'ı kızının ölümünden sorumlu tuttuğunu, bu nedenle de sıkça eve gelip kendilerini tehdit ettiğini belirtti.

Fikriye Vatan, oğlu Şaban Vatan'ın Eynesil ilçesindeki evine ara ara geldiğini, "Kızımı siz öldürdünüz, nasıl can vereceksin, öleceğini mi zannediyorsun, diğer oğluna sahip çıkıyorsun ama bana sahip çıkmıyorsun, oğlun Muhammet'i öldüreceğim" diyerek hakaret ve tehditlerde bulunduğunu öne sürdü.

İlçede yaklaşık 1 ay önce de evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini gizlice aldığını ileri sürdüğü Şaban Vatan'ın davranışları ile tehditlerinden rahatsız olduğunu anlatan anne Fikriye Vatan, oğlunun evine gelmesini istemediğini söyledi.

Görele Cumhuriyet Savcılığı, Şaban Vatan hakkında tehdit suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, Şaban Vatan'ın annesi Fikriye Vatan'ın evine 1 ay süreyle yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan K.K., T.D. ve C.C., ile birlikte sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Rabia Nazın babası hakkında tehdit soruşturması

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