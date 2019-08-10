PTT şubeleri bugün (arife) açık mı?
Kurban Bayramı heyecanı yurdun dört bir yanında yaşanmaya başlandı. Bugün arife gününü idrak eden vatandaşlar, PTT şubelerinin çalışma durumunu sorguluyor. Gün içinde postahane işlemleri olan vatandaşlar, konuya ilişkin bilgi almak adına internetten araştırma yapıyor. Peki, PTT şubeleri arife günü açık mı?
Kurban Bayramı yaklaşırken, 'arife gününde PTT şubeleri açık mı?' sorusu, araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, arife günü PTT şubelerinin açık olup olmadığına göre hareket edecek olan vatandaşlar için detaylı bilgiler...
PTT şubeleri arefe günü ve bayramda hizmet vermeyecek. PTT'nin bir sonraki çalışma günü 15 Ağustos 2019
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