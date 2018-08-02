PTT sınav yerleri Gazisem tarafından açıklandı… Sınav giriş belgesi sorgulama
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) önceden de bildirildiği üzere bugün yayımlandı. 12 Ağustos tarihinde Saat:10:00'da yapılacak olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 2018/1 Personel Alım Sınavı'na ait sınav giriş belgesi Gazisem üzerinden sorgulanabiliyor.
PTT yazılı sınavı için hazırlıklar devam ederken Gazisem’den beklenen duyuru geldi. 17 farklı merkezde gerçekleşecek olan PTT sınavı giriş belgeleri http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinde erişime açıldı. Adayların sınav yerleri bilgisini içeren bu belgeyi yanında bulundurması gerekiyor. Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.
PTT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
YAZILI SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonunda hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınav bitimine 10 dakika kala sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacaktır.
PTT yazılı sınavı 12 tarihinde Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı il merkezinde yapılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 (yüz elli) dakika olup; sınav saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 ile 12:30 da tamamlanacak.
SINAVA ALINMAYACAK ARAÇ VE GEREÇLER
Adaylar sınava alınırken; yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi, cep telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecektir.
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